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Успіх написав:А насправді, кому, як не мені - ДОБРЕ видно кінець війни - а, вона, нажаль, лише ЧУДОМ може швидко(за місяць-два) завершитись... Тому, мені гуглити нічого не потрібно - я все бачу на власні очі і чую на власні вуха!
я уже было за вас испугался, в какой реальности вы находитесь... В Ирпене все стройки стоят, в том жк где у меня коммерция я один убираю мусор и стёкла. Где остальные жильцы я хз и кто должен эту работу выполнять я теперь тоже хз. Все перевернулось с ног на голову. Линия фронта в 600 км а людей в Ирпене нет, кроме тро и муниципальных коммунальных служб. Про то чтобы возобновились стройки речи вообще нет.
Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень.
до прикладу: Заклад розташований на вул. Стефаника, 16. Він продається з усім обладнанням та меблями, технологічною підтримкою, базами постачальників, готовим меню. «Очікувана щомісячна виручка – 90 000-150 000 грн. Для підтримки бізнесу потрібно 30 клієнтів, з середнім раxунком 100 грн. Приклад: один капучино 55 грн, один чізкейк – 69. Прибуток з однієї кави – 300%, прибуток від їжі та десертів – 200-250%. За рік очікуваний оборот становить 1,2-2 млн грн», – ідеться в оголошенні.
усе більше квартир йде на ринок-понаїхи вертають своїх краї. ціни йдуть до довоєнних
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Дивно... - так багато, відносно, ДЕШЕВИХ пропозицій бізнесу Чому так? Якщо понаїхів збільшилось і, відповідно, стало більше охочих почати "власний бізнес"! То чому це все не розмітають приїзджі бізнесмени/підприємці, які втратили свій бізнес в своїх краях? А також, чому не розмітають це все НАШІ/місцеві бізнесмени/підприємці? Чому не розширюють свої бізнеси?