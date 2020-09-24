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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:22

  Успіх написав:А насправді, кому, як не мені - ДОБРЕ видно кінець війни - а, вона, нажаль, лише ЧУДОМ може швидко(за місяць-два) завершитись...
Тому, мені гуглити нічого не потрібно - я все бачу на власні очі і чую на власні вуха!
я уже было за вас испугался, в какой реальности вы находитесь... В Ирпене все стройки стоят, в том жк где у меня коммерция я один убираю мусор и стёкла. Где остальные жильцы я хз и кто должен эту работу выполнять я теперь тоже хз. Все перевернулось с ног на голову. Линия фронта в 600 км а людей в Ирпене нет, кроме тро и муниципальных коммунальных служб. Про то чтобы возобновились стройки речи вообще нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:35

vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:, а також Маріуполь, де 90-ті повернулись судячи по картинці https://youtu.be/08dMToHic48
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 16:55

Зрозуміти б незрозуміле!©

  jump написав:
  Успіх написав:Ну, тут треба добре все обдумати... - але чим натомість зайнятись?


вибирайте:

https://zaxid.net/lviv_prodazh_biznesiv ... i_n1541874

Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень.

до прикладу:
Заклад розташований на вул. Стефаника, 16. Він продається з усім обладнанням та меблями, технологічною підтримкою, базами постачальників, готовим меню.
«Очікувана щомісячна виручка – 90 000-150 000 грн. Для підтримки бізнесу потрібно 30 клієнтів, з середнім раxунком 100 грн. Приклад: один капучино 55 грн, один чізкейк – 69. Прибуток з однієї кави – 300%, прибуток від їжі та десертів – 200-250%. За рік очікуваний оборот становить 1,2-2 млн грн», – ідеться в оголошенні. 8)



усе більше квартир йде на ринок-понаїхи вертають своїх краї.
ціни йдуть до довоєнних


=======

Дивно... - так багато, відносно, ДЕШЕВИХ пропозицій бізнесу :shock:
Чому так?
Якщо понаїхів збільшилось і, відповідно, стало більше охочих почати "власний бізнес"!
То чому це все не розмітають приїзджі бізнесмени/підприємці, які втратили свій бізнес в своїх краях?
А також, чому не розмітають це все НАШІ/місцеві бізнесмени/підприємці?
Чому не розширюють свої бізнеси?
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:54

  Успіх написав:
  jump написав:
  Успіх написав:Ну, тут треба добре все обдумати... - але чим натомість зайнятись?


вибирайте:

https://zaxid.net/lviv_prodazh_biznesiv ... i_n1541874

Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень.

до прикладу:
Заклад розташований на вул. Стефаника, 16. Він продається з усім обладнанням та меблями, технологічною підтримкою, базами постачальників, готовим меню.
«Очікувана щомісячна виручка – 90 000-150 000 грн. Для підтримки бізнесу потрібно 30 клієнтів, з середнім раxунком 100 грн. Приклад: один капучино 55 грн, один чізкейк – 69. Прибуток з однієї кави – 300%, прибуток від їжі та десертів – 200-250%. За рік очікуваний оборот становить 1,2-2 млн грн», – ідеться в оголошенні. 8)



усе більше квартир йде на ринок-понаїхи вертають своїх краї.
ціни йдуть до довоєнних


=======

Дивно... - так багато, відносно, ДЕШЕВИХ пропозицій бізнесу :shock:
Чому так?
Якщо понаїхів збільшилось і, відповідно, стало більше охочих почати "власний бізнес"!
То чому це все не розмітають приїзджі бізнесмени/підприємці, які втратили свій бізнес в своїх краях?
А також, чому не розмітають це все НАШІ/місцеві бізнесмени/підприємці?
Чому не розширюють свої бізнеси?


вернетесь до Львова, пройдетесь містом-районами... 8)
вивіски: здам в оренду/оренда/продаж, від напівпідвалів та мафів до цілих магазинів/ресторацій/кафе, купа шкляних банок-офісів, завішаних простирадлами з оголошеннями-від 10 і до кількох тисяч м2.
Що там говорити-центр-Ринок-Ресторація 36ПО гриця козловського, 3 5 поверхів 2 не працює, і ціни не сказав би що там якісь конячі, заходь, сідай, столиків вільних - купа.

зайдете на будь-який ринок-купа мафів/магазинів закриті, в інших-розпродаж.

рулить лише їжа, там рух постійний.

новобуди-все стоїть-крани скоро поржавіють :lol:
подинокі робітники на деяких щось там попорпаються як ті кури в поросі і знову десь пропадають.
бенза і дизель-ціни дикі, ще й дефіцит, черги на тих заправках де з"являється паливо одразу на кілька десятків машин, але тут плюс! - мало корків.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:20

Зрозуміти б незрозуміле!©

  jump написав:вернетесь до Львова, пройдетесь містом-районами...
вивіски: здам в оренду/оренда/продаж, від напівпідвалів та мафів до цілих магазинів/ресторацій/кафе, купа шкляних банок-офісів, завішаних простирадлами з оголошеннями-від 10 і до кількох тисяч м2.
Що там говорити-центр-Ринок-Ресторація 36ПО гриця козловського, 3 5 поверхів 2 не працює, і ціни не сказав би що там якісь конячі, заходь, сідай, столиків вільних - купа.

зайдете на будь-який ринок-купа мафів/магазинів закриті, в інших-розпродаж.

рулить лише їжа, там рух постійний.

новобуди-все стоїть-крани скоро поржавіють
подинокі робітники на деяких щось там попорпаються як ті кури в поросі і знову десь пропадають.
бенза і дизель-ціни дикі, ще й дефіцит, черги на тих заправках де з"являється паливо одразу на кілька десятків машин, але тут плюс! - мало корків.

Чесно - не розумію, чому так?
Ну ще б зрозумів, якщо б таке написали за Київ...
Але ж це ЗАХІД!!!
Місто Лева ж на Заході ще й близько кордону!
В чому річ???
Тут би мало бути все навпаки, зростання всього і вся!
Народу ж то збільшилось на Заході! Не всі ж жінки/діти повтікали закордон! І чоловіків багато осіло на Заході(не всі ж в ЗСУ і не всі встигли втекти за кордон)

То ще раз - в чому річ?
Не розумію!
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:30

  Успіх написав:
  jump написав:
  Успіх написав:Ну, тут треба добре все обдумати... - але чим натомість зайнятись?


вибирайте:

https://zaxid.net/lviv_prodazh_biznesiv ... i_n1541874

Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень.

до прикладу:
Заклад розташований на вул. Стефаника, 16. Він продається з усім обладнанням та меблями, технологічною підтримкою, базами постачальників, готовим меню.
«Очікувана щомісячна виручка – 90 000-150 000 грн. Для підтримки бізнесу потрібно 30 клієнтів, з середнім раxунком 100 грн. Приклад: один капучино 55 грн, один чізкейк – 69. Прибуток з однієї кави – 300%, прибуток від їжі та десертів – 200-250%. За рік очікуваний оборот становить 1,2-2 млн грн», – ідеться в оголошенні. 8)



усе більше квартир йде на ринок-понаїхи вертають своїх краї.
ціни йдуть до довоєнних


=======

Дивно... - так багато, відносно, ДЕШЕВИХ пропозицій бізнесу :shock:
Чому так?
Якщо понаїхів збільшилось і, відповідно, стало більше охочих почати "власний бізнес"!
То чому це все не розмітають приїзджі бізнесмени/підприємці, які втратили свій бізнес в своїх краях?
А також, чому не розмітають це все НАШІ/місцеві бізнесмени/підприємці?
Чому не розширюють свої бізнеси?

всі пріблатнені виїхали - нащо їм мати заморочки зі східняком?
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 10 тра, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 20:35

  jump написав:новобуди-все стоїть-крани скоро поржавіють :lol:
подинокі робітники на деяких щось там попорпаються як ті кури в поросі і знову десь пропадають.
бенза і дизель-ціни дикі, ще й дефіцит, черги на тих заправках де з"являється паливо одразу на кілька десятків машин, але тут плюс! - мало корків.

тутай така місля - новобуд якщо не зданий - можна списувати інвестицію - сорянчік за думку...

пісі. зара почав робити ремонт - 50% звичного матер"ялу ніц нема... тутай щось зробіч і навезти з поляків, але всі, хто закордоном навозити не хчуть, бо не випустять = совок пластіковий!

далі по малу корків... у вісімнадцять нуль-нуль по Науковій такій був трахфік, що якось здалось, що то куяне знов понаїхало...
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  #<1 ... 922923924925
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