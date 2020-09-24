Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:А насправді, кому, як не мені - ДОБРЕ видно кінець війни - а, вона, нажаль, лише ЧУДОМ може швидко(за місяць-два) завершитись... Тому, мені гуглити нічого не потрібно - я все бачу на власні очі і чую на власні вуха!
я уже было за вас испугался, в какой реальности вы находитесь... В Ирпене все стройки стоят, в том жк где у меня коммерция я один убираю мусор и стёкла. Где остальные жильцы я хз и кто должен эту работу выполнять я теперь тоже хз. Все перевернулось с ног на голову. Линия фронта в 600 км а людей в Ирпене нет, кроме тро и муниципальных коммунальных служб. Про то чтобы возобновились стройки речи вообще нет.
Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень.
до прикладу: Заклад розташований на вул. Стефаника, 16. Він продається з усім обладнанням та меблями, технологічною підтримкою, базами постачальників, готовим меню. «Очікувана щомісячна виручка – 90 000-150 000 грн. Для підтримки бізнесу потрібно 30 клієнтів, з середнім раxунком 100 грн. Приклад: один капучино 55 грн, один чізкейк – 69. Прибуток з однієї кави – 300%, прибуток від їжі та десертів – 200-250%. За рік очікуваний оборот становить 1,2-2 млн грн», – ідеться в оголошенні.
усе більше квартир йде на ринок-понаїхи вертають своїх краї. ціни йдуть до довоєнних
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Дивно... - так багато, відносно, ДЕШЕВИХ пропозицій бізнесу Чому так? Якщо понаїхів збільшилось і, відповідно, стало більше охочих почати "власний бізнес"! То чому це все не розмітають приїзджі бізнесмени/підприємці, які втратили свій бізнес в своїх краях? А також, чому не розмітають це все НАШІ/місцеві бізнесмени/підприємці? Чому не розширюють свої бізнеси?
Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень.
до прикладу: Заклад розташований на вул. Стефаника, 16. Він продається з усім обладнанням та меблями, технологічною підтримкою, базами постачальників, готовим меню. «Очікувана щомісячна виручка – 90 000-150 000 грн. Для підтримки бізнесу потрібно 30 клієнтів, з середнім раxунком 100 грн. Приклад: один капучино 55 грн, один чізкейк – 69. Прибуток з однієї кави – 300%, прибуток від їжі та десертів – 200-250%. За рік очікуваний оборот становить 1,2-2 млн грн», – ідеться в оголошенні.
усе більше квартир йде на ринок-понаїхи вертають своїх краї. ціни йдуть до довоєнних
=======
Дивно... - так багато, відносно, ДЕШЕВИХ пропозицій бізнесу Чому так? Якщо понаїхів збільшилось і, відповідно, стало більше охочих почати "власний бізнес"! То чому це все не розмітають приїзджі бізнесмени/підприємці, які втратили свій бізнес в своїх краях? А також, чому не розмітають це все НАШІ/місцеві бізнесмени/підприємці? Чому не розширюють свої бізнеси?
вернетесь до Львова, пройдетесь містом-районами... вивіски: здам в оренду/оренда/продаж, від напівпідвалів та мафів до цілих магазинів/ресторацій/кафе, купа шкляних банок-офісів, завішаних простирадлами з оголошеннями-від 10 і до кількох тисяч м2. Що там говорити-центр-Ринок-Ресторація 36ПО гриця козловського, 3 5 поверхів 2 не працює, і ціни не сказав би що там якісь конячі, заходь, сідай, столиків вільних - купа.
зайдете на будь-який ринок-купа мафів/магазинів закриті, в інших-розпродаж.
рулить лише їжа, там рух постійний.
новобуди-все стоїть-крани скоро поржавіють подинокі робітники на деяких щось там попорпаються як ті кури в поросі і знову десь пропадають. бенза і дизель-ціни дикі, ще й дефіцит, черги на тих заправках де з"являється паливо одразу на кілька десятків машин, але тут плюс! - мало корків.
jump написав:вернетесь до Львова, пройдетесь містом-районами... вивіски: здам в оренду/оренда/продаж, від напівпідвалів та мафів до цілих магазинів/ресторацій/кафе, купа шкляних банок-офісів, завішаних простирадлами з оголошеннями-від 10 і до кількох тисяч м2. Що там говорити-центр-Ринок-Ресторація 36ПО гриця козловського, 3 5 поверхів 2 не працює, і ціни не сказав би що там якісь конячі, заходь, сідай, столиків вільних - купа.
зайдете на будь-який ринок-купа мафів/магазинів закриті, в інших-розпродаж.
рулить лише їжа, там рух постійний.
новобуди-все стоїть-крани скоро поржавіють подинокі робітники на деяких щось там попорпаються як ті кури в поросі і знову десь пропадають. бенза і дизель-ціни дикі, ще й дефіцит, черги на тих заправках де з"являється паливо одразу на кілька десятків машин, але тут плюс! - мало корків.
Чесно - не розумію, чому так? Ну ще б зрозумів, якщо б таке написали за Київ... Але ж це ЗАХІД!!! Місто Лева ж на Заході ще й близько кордону! В чому річ??? Тут би мало бути все навпаки, зростання всього і вся! Народу ж то збільшилось на Заході! Не всі ж жінки/діти повтікали закордон! І чоловіків багато осіло на Заході(не всі ж в ЗСУ і не всі встигли втекти за кордон)
Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень.
до прикладу: Заклад розташований на вул. Стефаника, 16. Він продається з усім обладнанням та меблями, технологічною підтримкою, базами постачальників, готовим меню. «Очікувана щомісячна виручка – 90 000-150 000 грн. Для підтримки бізнесу потрібно 30 клієнтів, з середнім раxунком 100 грн. Приклад: один капучино 55 грн, один чізкейк – 69. Прибуток з однієї кави – 300%, прибуток від їжі та десертів – 200-250%. За рік очікуваний оборот становить 1,2-2 млн грн», – ідеться в оголошенні.
усе більше квартир йде на ринок-понаїхи вертають своїх краї. ціни йдуть до довоєнних
=======
Дивно... - так багато, відносно, ДЕШЕВИХ пропозицій бізнесу Чому так? Якщо понаїхів збільшилось і, відповідно, стало більше охочих почати "власний бізнес"! То чому це все не розмітають приїзджі бізнесмени/підприємці, які втратили свій бізнес в своїх краях? А також, чому не розмітають це все НАШІ/місцеві бізнесмени/підприємці? Чому не розширюють свої бізнеси?
всі пріблатнені виїхали - нащо їм мати заморочки зі східняком?
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 10 тра, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:новобуди-все стоїть-крани скоро поржавіють подинокі робітники на деяких щось там попорпаються як ті кури в поросі і знову десь пропадають. бенза і дизель-ціни дикі, ще й дефіцит, черги на тих заправках де з"являється паливо одразу на кілька десятків машин, але тут плюс! - мало корків.
тутай така місля - новобуд якщо не зданий - можна списувати інвестицію - сорянчік за думку...
пісі. зара почав робити ремонт - 50% звичного матер"ялу ніц нема... тутай щось зробіч і навезти з поляків, але всі, хто закордоном навозити не хчуть, бо не випустять = совок пластіковий!
далі по малу корків... у вісімнадцять нуль-нуль по Науковій такій був трахфік, що якось здалось, що то куяне знов понаїхало...