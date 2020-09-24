|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:27
Bolt написав:
Де ви у Львові якусь економику бачили?!
Як яку?
А "купи/продай"?))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3252
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5524
|929239
|
Вів 10 тра, 2022 22:09
akurt
|
|210
|50605
|
|
|241
|59671
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх