Як яку?
А "купи/продай"?))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 11 тра, 2022 10:39
Власне. Сусід взуттям на Південному взуттям торгує, з приємного- Писарчук оренду знизив з 30 до 20 кг/міс. З неприємного клієнтів, чим далі менше. Навіть мені він міг би 30% знижку зробити на кросівки, але я сказав, що заплачу за ремонт старих 150-200 грн, і ще якось сезон протяну. Бо викидуватм майже місячну оренду зі своєї двушки, за пару хороших кросівок я не хочу(можу) .
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