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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:27
Bolt написав:
Де ви у Львові якусь економику бачили?!
Як яку?
А "купи/продай"?))
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Додано: Сер 11 тра, 2022 10:39
Успіх написав: Bolt написав:
Де ви у Львові якусь економику бачили?!
Як яку?
А "купи/продай"?))
Власне. Сусід взуттям на Південному взуттям торгує, з приємного- Писарчук оренду знизив з 30 до 20 кг/міс. З неприємного клієнтів, чим далі менше. Навіть мені він міг би 30% знижку зробити на кросівки, але я сказав, що заплачу за ремонт старих 150-200 грн, і ще якось сезон протяну. Бо викидуватм майже місячну оренду зі своєї двушки, за пару хороших кросівок я не хочу(можу) .
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Bolt
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:08
Bolt написав:
взуттям торгує, з приємного- Писарчук оренду знизив з 30 до 20 кг/міс. З неприємного клієнтів, чим далі менше.
Знайома - дитячим взуттям торгує на ринку на Сихові. Оренду за березень взяли лише 30%, а от вже за квітень - всі 100%!
Торгівля, як в лютому(найгіршому місяці по торгівлі) - багато хто ще не поплатив повністю оренду... - тупо немає клієнтів!
Знайома каже, що як так і надалі буде - то не баче жодного сенсу в цьому бізнесі!
Вже починає легенько думати про закриття
Знову ж таки - де люди/клієнти?
Їх же понаїзджало на Західну Україну туєву хучу?!
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:31
Успіх написав:
Знову ж таки - де люди/клієнти?
Їх же понаїзджало на Західну Україну туєву хучу
чудес не бывает, люди зарабатывали и тратились там где жили, а в гостях экономят каждую копейку.
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vitaliian
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:40
vitaliian написав: Успіх написав:
Знову ж таки - де люди/клієнти?
Їх же понаїзджало на Західну Україну туєву хучу
чудес не бывает, люди зарабатывали и тратились там где жили, а в гостях экономят каждую копейку.
То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю!)))
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Додано: Сер 11 тра, 2022 12:18
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Знову ж таки - де люди/клієнти?
Їх же понаїзджало на Західну Україну туєву хучу
чудес не бывает, люди зарабатывали и тратились там где жили, а в гостях экономят каждую копейку.
То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю!)))
Нафига им "тут" что-то розгортать -- если у них "там" все уже розгорнуто?
-- основы психологии же: в кризисных ситуация народ (в основном) переходит в режим жесткой экономии.
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