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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 923924925926
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 08:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Де ви у Львові якусь економику бачили?!

Як яку?
А "купи/продай"?))
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:39

  Успіх написав:
  Bolt написав:Де ви у Львові якусь економику бачили?!

Як яку?
А "купи/продай"?))

Власне. Сусід взуттям на Південному взуттям торгує, з приємного- Писарчук оренду знизив з 30 до 20 кг/міс. З неприємного клієнтів, чим далі менше. Навіть мені він міг би 30% знижку зробити на кросівки, але я сказав, що заплачу за ремонт старих 150-200 грн, і ще якось сезон протяну. Бо викидуватм майже місячну оренду зі своєї двушки, за пару хороших кросівок я не хочу(можу) .
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:08

Якби ви знали паничі...!©

  Bolt написав:взуттям торгує, з приємного- Писарчук оренду знизив з 30 до 20 кг/міс. З неприємного клієнтів, чим далі менше.

Знайома - дитячим взуттям торгує на ринку на Сихові. Оренду за березень взяли лише 30%, а от вже за квітень - всі 100%!
Торгівля, як в лютому(найгіршому місяці по торгівлі) - багато хто ще не поплатив повністю оренду... - тупо немає клієнтів!
Знайома каже, що як так і надалі буде - то не баче жодного сенсу в цьому бізнесі!
Вже починає легенько думати про закриття :roll:

Знову ж таки - де люди/клієнти?
Їх же понаїзджало на Західну Україну туєву хучу?!
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:31

  Успіх написав:Знову ж таки - де люди/клієнти?
Їх же понаїзджало на Західну Україну туєву хучу
чудес не бывает, люди зарабатывали и тратились там где жили, а в гостях экономят каждую копейку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:40

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Знову ж таки - де люди/клієнти?
Їх же понаїзджало на Західну Україну туєву хучу
чудес не бывает, люди зарабатывали и тратились там где жили, а в гостях экономят каждую копейку.

То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю!)))
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:18

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Знову ж таки - де люди/клієнти?
Їх же понаїзджало на Західну Україну туєву хучу
чудес не бывает, люди зарабатывали и тратились там где жили, а в гостях экономят каждую копейку.

То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю!)))

Нафига им "тут" что-то розгортать -- если у них "там" все уже розгорнуто?
-- основы психологии же: в кризисных ситуация народ (в основном) переходит в режим жесткой экономии.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  _hunter написав:Нафига им "тут" что-то розгортать -- если у них "там" все уже розгорнуто?

А якщо в них вже "там" все втрачено/знищено? А бабла і досвіду ще трохи залишилось...🤔
Невже будуть тут сидіти "без діла"?
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:48

  Успіх написав:
  _hunter написав:Нафига им "тут" что-то розгортать -- если у них "там" все уже розгорнуто?

А якщо в них вже "там" все втрачено/знищено? А бабла і досвіду ще трохи залишилось...🤔
Невже будуть тут сидіти "без діла"?

А якщо в них "там" не все втрачено/знищено? 🤔
При этом непонятки с мобилизацией (которой сейчас знатно бизнесу "подставу" подставляют)... -- купить бизнес "на последние" и на следующий день на фронт отправиться -- такая себе развлекуха.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:54

  roberto dark написав:vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:, а також Маріуполь, де 90-ті повернулись судячи по картинці https://youtu.be/08dMToHic48

А чому не можна знімати Ірпінь?
Це що страшна воєнна тайна?
Що за секретність?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:55

  flyman написав:
  roberto dark написав:vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:, а також Маріуполь, де 90-ті повернулись судячи по картинці https://youtu.be/08dMToHic48

А чому не можна знімати Ірпінь?

А кто сказал, что нельзя снимать Ирпень?
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