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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:00
_hunter написав: flyman написав:
А чому не можна знімати Ірпінь?
А кто сказал, что нельзя снимать Ирпень?
У відео, при кінці, чувак каже, що знімати не можна, але очі побачили.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 14:26
flyman написав: _hunter написав: flyman написав:
А чому не можна знімати Ірпінь?
А кто сказал, что нельзя снимать Ирпень?
У відео, при кінці, чувак каже, що знімати не можна, але очі побачили.
Ну так у того чувака, при конце, и спрашивать нужно -- почему он решил, что снимать нельзя.
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