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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:00

  _hunter написав:
  flyman написав:
  roberto dark написав:vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:, а також Маріуполь, де 90-ті повернулись судячи по картинці https://youtu.be/08dMToHic48

А чому не можна знімати Ірпінь?

А кто сказал, что нельзя снимать Ирпень?

У відео, при кінці, чувак каже, що знімати не можна, але очі побачили.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:26

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:А чому не можна знімати Ірпінь?

А кто сказал, что нельзя снимать Ирпень?

У відео, при кінці, чувак каже, що знімати не можна, але очі побачили.

Ну так у того чувака, при конце, и спрашивать нужно -- почему он решил, что снимать нельзя.
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  #<1 ... 924925926927
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