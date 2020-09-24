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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:00
_hunter написав: flyman написав:
А чому не можна знімати Ірпінь?
А кто сказал, что нельзя снимать Ирпень?
У відео, при кінці, чувак каже, що знімати не можна, але очі побачили.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 14:26
flyman написав: _hunter написав: flyman написав:
А чому не можна знімати Ірпінь?
А кто сказал, что нельзя снимать Ирпень?
У відео, при кінці, чувак каже, що знімати не можна, але очі побачили.
Ну так у того чувака, при конце, и спрашивать нужно -- почему он решил, что снимать нельзя.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 16:58
Успіх написав:
То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю
вот и разверните там где вы находитесь)
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vitaliian
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Додано: Чет 12 тра, 2022 09:15
vitaliian написав: Успіх написав:
То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю
вот и разверните там где вы находитесь)
Ну, мова ж йде саме про Західну Україну, а не про Південну))
Тож ще раз:
Успіх написав:
Тут би мало бути все навпаки, зростання всього і вся!Народу ж то збільшилось на Заході!
Не всі ж жінки
/діти повтікали закордон! І чоловіків багато осіло на Заході
(не всі ж в ЗСУ і не всі встигли втекти за кордон)
п.с.
Ну, раз чоловіки бояться розгортати тут свій бізнес, бо думають, що в будь-який момент їх заберуть в ЗСУ - то тоді ж жінки/бізнес-леді мали б розгортати свої бізнеса?
Жінкам то чого не зайнятись підприємництвом/бізнесом?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:11
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю
вот и разверните там где вы находитесь)
\\\Жінкам то чого не зайнятись підприємництвом/бізнесом?
Из Польши или из Киева не очень удобно заниматься бизнесом во Львове...
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:22
_hunter написав: Успіх написав: vitaliian написав:
[quote="543То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю
вот и разверните там где вы находитесь)
\\\Жінкам то чого не зайнятись підприємництвом/бізнесом?
===
Из Польши или из Киева не очень удобно заниматься бизнесом во Львове...[/quote]
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Знову по колу....
Основний мій посил - "Народу то ж збільшилось по Західній Україні!"
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