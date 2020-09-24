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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:00

  _hunter написав:
  flyman написав:
  roberto dark написав:vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:, а також Маріуполь, де 90-ті повернулись судячи по картинці https://youtu.be/08dMToHic48

А чому не можна знімати Ірпінь?

А кто сказал, что нельзя снимать Ирпень?

У відео, при кінці, чувак каже, що знімати не можна, але очі побачили.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:26

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:А чому не можна знімати Ірпінь?

А кто сказал, что нельзя снимать Ирпень?

У відео, при кінці, чувак каже, що знімати не можна, але очі побачили.

Ну так у того чувака, при конце, и спрашивать нужно -- почему он решил, что снимать нельзя.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:58

  Успіх написав:То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю
вот и разверните там где вы находитесь)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:15

Зрозуміти б незрозуміле!©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю
вот и разверните там где вы находитесь)

Ну, мова ж йде саме про Західну Україну, а не про Південну))
Тож ще раз:
  Успіх написав:Тут би мало бути все навпаки, зростання всього і вся!
Народу ж то збільшилось на Заході! Не всі ж жінки/діти повтікали закордон! І чоловіків багато осіло на Заході(не всі ж в ЗСУ і не всі встигли втекти за кордон)


п.с.
Ну, раз чоловіки бояться розгортати тут свій бізнес, бо думають, що в будь-який момент їх заберуть в ЗСУ - то тоді ж жінки/бізнес-леді мали б розгортати свої бізнеса?
Жінкам то чого не зайнятись підприємництвом/бізнесом?
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:11

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю
вот и разверните там где вы находитесь)

\\\
Жінкам то чого не зайнятись підприємництвом/бізнесом?

Из Польши или из Киева не очень удобно заниматься бизнесом во Львове...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:22

  _hunter написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:[quote="543То нехай би вони тут розгортали аналоги свого бізнесу і гуляли б на всю
вот и разверните там где вы находитесь)

\\\
Жінкам то чого не зайнятись підприємництвом/бізнесом?

===

Из Польши или из Киева не очень удобно заниматься бизнесом во Львове...[/quote]

======
Знову по колу....

Основний мій посил - "Народу то ж збільшилось по Західній Україні!"
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