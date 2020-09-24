RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 925926927928
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:13

Заглядаючи в майбутнє©

  roberto dark написав:Ось і ДУМАЙТЕ що буде далі.

Тож думаєм далі))
- після нашої перемоги/завершення війни:
1. - ще буде спад всього... ще з рік-два?
2. - чи буде стагнація(все, так як зараз) ще з рік-два?
3. - чи зразу за місяць-два почнеться ріс/зростання всього і вся?

Які думки?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3280
З нами з: 18.03.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:32

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Ось і ДУМАЙТЕ що буде далі.

Тож думаєм далі))
- після нашої перемоги/завершення війни:
1. - ще буде спад всього... ще з рік-два?
2. - чи буде стагнація(все, так як зараз) ще з рік-два?
3. - чи зразу за місяць-два почнеться ріс/зростання всього і вся?

Які думки?

дивлячись, які кордони ми будемо / зможемо повернути...

якщо так як наразі - один сценарій,
до 24 лютого - другий,
кордони 91 року - третій...

ні в одному з сценаріїв не проглядаються слова - пару місяців, від цього і будуй економічні прогнози...

а якщо ще 20 млн тон зерна вивеземо, то можемо через рік і 33 рік згадати...(((
change_pm
 
Повідомлень: 5567
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1071 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 14:21

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Ось і ДУМАЙТЕ що буде далі.

Тож думаєм далі))
- після нашої перемоги/завершення війни:
1. - ще буде спад всього... ще з рік-два?
2. - чи буде стагнація(все, так як зараз) ще з рік-два?
3. - чи зразу за місяць-два почнеться ріс/зростання всього і вся?

Які думки?

Якщо відбудовуватиме захід через свої фірми, наші максимум на підсобку, влада оговтавшись від переляку, викликаного війної, займёться, тим чим завжди, тобто буде 3,14здити) то буде печалька.
Bolt
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 14:29

  _hunter написав:
  Успіх написав:
Основний мій посил - "Народу то ж збільшилось по Західній Україні!"

Так я ж про это же...
Еще раз: "Народу то ж збільшилось по Західній Україні!" -- временно! -- и нафиг никому этот "бизнесс" на ЗУ не нужен _сейчас_.
И на это телебоньканье "почему не покупают такой классный бизнесс" есть встречный вопрос: "а чего эт его продают -- если он такой классный?".

як варіант: " я устал - я ухожу"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28984
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2502 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Стосовно Львова і ЗУ як такої.
Оренда мінімум +100%, середня +200%
Продаж квартир мінимум +20%. Середня +30% від "хотелок" до лютого.

Так, багато приїхало. Але більшість приїхало без нічого... А ті хто з грошима не купують речі "на базарах"\у ФОПів. Так і не хочуть купувати львівський бетон по таких цінах. Ракета може будь-куди прилетіти...

Але не менше виїхало зі самого Львова та ЗУще в перші дні. Навіть "ногіточки" та масаж роблять біженьці з інших міст, що влаштувались тут працювати.

Тож чого тут чекати...
Amat
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:18

  Успіх написав:От тепер якось вже складаються усі пазли/картина світу!
А то в голові було - "купа понаїхів/населення збільшилось"... - а насправді - це все тимчасово, а головне - ті, які захотіли поселитись на довготривалий термін/назавжди в ЗУ - МІЗЕР!
я вам что то другое говорил?
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Знову ж таки - де люди/клієнти?
Їх же понаїзджало на Західну Україну туєву хучу
чудес не бывает, люди зарабатывали и тратились там где жили, а в гостях экономят каждую копейку.

не нужно путать людей выехавших на заработки с беженцами.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12885
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1999 раз.
Подякували: 2844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:14

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:я вам что то другое говорил?

Ваша думка цікава ще що-до наступного>>>
  Успіх написав:Тож думаєм далі))
- після нашої перемоги/завершення війни:
1. - ще буде спад всього... ще з рік-два?
2. - чи буде стагнація(все, так як зараз) ще з рік-два?
3. - чи зразу за місяць-два почнеться ріс/зростання всього і вся?

Які думки?

:?: :wink:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3280
З нами з: 18.03.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну і по темі))
Крани - крутяться, житло - будується))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3280
З нами з: 18.03.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:21

  Успіх написав:Ну і по темі))
Крани - крутяться, житло - будується))

Щось вас весь час до колії тягне😎
Bolt
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 925926927928
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 553, 554, 555
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5542 931088
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 тра, 2022 16:37
akurt
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 20, 21, 22
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
210 50679
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 21:15
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 59749
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (679)
12.05.2022 18:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.