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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 тра, 2022 13:13
roberto dark написав:
Ось і ДУМАЙТЕ що буде далі.
Тож думаєм далі))
- після нашої перемоги/завершення війни:
1. - ще буде спад всього... ще з рік-два?
2. - чи буде стагнація(все, так як зараз) ще з рік-два?
3. - чи зразу за місяць-два почнеться ріс/зростання всього і вся?
Які думки?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 13:32
Успіх написав: roberto dark написав:
Ось і ДУМАЙТЕ що буде далі.
Тож думаєм далі))
- після нашої перемоги/завершення війни
:
1. - ще буде спад всього... ще з рік-два?
2. - чи буде стагнація(все, так як зараз) ще з рік-два?
3. - чи зразу за місяць-два почнеться ріс/зростання всього і вся?
Які думки?
дивлячись, які кордони ми будемо / зможемо повернути...
якщо так як наразі - один сценарій,
до 24 лютого - другий,
кордони 91 року - третій...
ні в одному з сценаріїв не проглядаються слова - пару місяців, від цього і будуй економічні прогнози...
а якщо ще 20 млн тон зерна вивеземо, то можемо через рік і 33 рік згадати...(((
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Додано: Чет 12 тра, 2022 14:21
Успіх написав: roberto dark написав:
Ось і ДУМАЙТЕ що буде далі.
Тож думаєм далі))
- після нашої перемоги/завершення війни:
1. - ще буде спад всього... ще з рік-два?
2. - чи буде стагнація(все, так як зараз) ще з рік-два?
3. - чи зразу за місяць-два почнеться ріс/зростання всього і вся?
Які думки?
Якщо відбудовуватиме захід через свої фірми, наші максимум на підсобку, влада оговтавшись від переляку, викликаного війної, займёться, тим чим завжди, тобто буде 3,14здити) то буде печалька.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 14:29
_hunter написав: Успіх написав:
Основний мій посил - "Народу то ж збільшилось по Західній Україні!"
Так я ж про это же...
Еще раз: "Народу то ж збільшилось по Західній Україні!" -- временно! -- и нафиг никому этот "бизнесс" на ЗУ не нужен _сейчас_.
И на это телебоньканье "почему не покупают такой классный бизнесс" есть встречный вопрос: "а чего эт его продают -- если он такой классный?".
як варіант: " я устал - я ухожу"
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Додано: Чет 12 тра, 2022 15:01
Стосовно Львова і ЗУ як такої.
Оренда мінімум +100%, середня +200%
Продаж квартир мінимум +20%. Середня +30% від "хотелок" до лютого.
Так, багато приїхало. Але більшість приїхало без нічого... А ті хто з грошима не купують речі "на базарах"\у ФОПів. Так і не хочуть купувати львівський бетон по таких цінах. Ракета може будь-куди прилетіти...
Але не менше виїхало зі самого Львова та ЗУще в перші дні. Навіть "ногіточки" та масаж роблять біженьці з інших міст, що влаштувались тут працювати.
Тож чого тут чекати...
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Додано: Чет 12 тра, 2022 15:18
Успіх написав:
От тепер якось вже складаються усі пазли/картина світу!
А то в голові було - "купа понаїхів/населення збільшилось"... - а насправді - це все тимчасово, а головне - ті, які захотіли поселитись на довготривалий термін/назавжди в ЗУ - МІЗЕР!
я вам что то другое говорил?
vitaliian написав: Успіх написав:
Знову ж таки - де люди/клієнти?
Їх же понаїзджало на Західну Україну туєву хучу
чудес не бывает, люди зарабатывали и тратились там где жили, а в гостях экономят каждую копейку.
не нужно путать людей выехавших на заработки с беженцами.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 16:14
vitaliian написав:
я вам что то другое говорил?
Ваша думка цікава ще що-до наступного>>>
Успіх написав:
Тож думаєм далі))
- після нашої перемоги/завершення війни:
1. - ще буде спад всього... ще з рік-два?
2. - чи буде стагнація(все, так як зараз) ще з рік-два?
3. - чи зразу за місяць-два почнеться ріс/зростання всього і вся?
Які думки?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:04
Ну і по темі))
Крани - крутяться, житло - будується))
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:21
Успіх написав:
Ну і по темі))
Крани - крутяться, житло - будується))
Щось вас весь час до колії тягне😎
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