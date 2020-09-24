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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:05
Bolt написав:
Ну в залізничників(рядових) ЗП не такі вже і великі. Десь півтори мінімалки.
То це ж сьогодні, але ж успіха та й інших, цікавить в першу чергу майбутнє, в якому навіть СТАБІЛЬНА мінімалка стане ПРИВІЛЕГІЄЮ при умові, якщо кремлівським покидькам не настане кінець найближчим часом( у що так хочеться вірити НАМ УСІМ на цій гілці).
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roberto dark
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:46
roberto dark написав: Bolt написав:
Ну в залізничників(рядових) ЗП не такі вже і великі. Десь півтори мінімалки.
То це ж сьогодні, але ж успіха та й інших, цікавить в першу чергу майбутнє, в якому навіть СТАБІЛЬНА мінімалка стане ПРИВІЛЕГІЄЮ при умові, якщо кремлівським покидькам не настане кінець найближчим часом( у що так хочеться вірити НАМ УСІМ на цій гілці).
Тож 3000 грн/міс за смарт Долярчика буде цілком справедливою ринковою ціною. 😎
Пи. Си. Також можна подобово,тим хто запізниться на електричку Львів-Перемишль.
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Bolt
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