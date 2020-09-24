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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 926927928929
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:05

  Bolt написав:Ну в залізничників(рядових) ЗП не такі вже і великі. Десь півтори мінімалки.

То це ж сьогодні, але ж успіха та й інших, цікавить в першу чергу майбутнє, в якому навіть СТАБІЛЬНА мінімалка стане ПРИВІЛЕГІЄЮ при умові, якщо кремлівським покидькам не настане кінець найближчим часом( у що так хочеться вірити НАМ УСІМ на цій гілці).
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:46

  roberto dark написав:
  Bolt написав:Ну в залізничників(рядових) ЗП не такі вже і великі. Десь півтори мінімалки.

То це ж сьогодні, але ж успіха та й інших, цікавить в першу чергу майбутнє, в якому навіть СТАБІЛЬНА мінімалка стане ПРИВІЛЕГІЄЮ при умові, якщо кремлівським покидькам не настане кінець найближчим часом( у що так хочеться вірити НАМ УСІМ на цій гілці).

Тож 3000 грн/міс за смарт Долярчика буде цілком справедливою ринковою ціною. 😎
Пи. Си. Також можна подобово,тим хто запізниться на електричку Львів-Перемишль.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:07

Bolt Отже перспектива здачі смарта "ЗА ПЕТРУШКУ" виглядає не такою і смішною, як здавалось ще декілька місяців тому :?
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:28

Якось оприділіться ;)

  roberto dark написав:Bolt Отже перспектива здачі смарта "ЗА ПЕТРУШКУ" виглядає не такою і смішною, як здавалось ще декілька місяців тому :?

  roberto dark написав:Глянув оренду новобудов у Львові. " До кольору, до вибору" як то кажуть на Галиччині. В моєму жк з'явилися дві квартири, а ще місяць тому не було нічого. Ціна від довоєнної РЕАЛЬНО піднялась на 25%
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:57

  Amat написав:Стосовно Львова і ЗУ як такої.
Оренда мінімум +100%, середня +200%
Продаж квартир мінимум +20%. Середня +30% від "хотелок" до лютого.

Так, багато приїхало. Але більшість приїхало без нічого... А ті хто з грошима не купують речі "на базарах"\у ФОПів. Так і не хочуть купувати львівський бетон по таких цінах. Ракета може будь-куди прилетіти...

Але не менше виїхало зі самого Львова та ЗУще в перші дні. Навіть "ногіточки" та масаж роблять біженьці з інших міст, що влаштувались тут працювати.

Тож чого тут чекати...

Для Успіха : Ось кому слід ОПРЕДІЛИТИСЯ! Різницю між 100-200% та 25% відчуваєте??? А це тільки початок так званого ЗУБОЖІННЯ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:07

Зрозуміти б незрозуміле!©

  roberto dark написав:
  Amat написав:Стосовно Львова і ЗУ як такої.
Оренда мінімум +100%, середня +200%
Продаж квартир мінимум +20%. Середня +30% від "хотелок" до лютого.

Так, багато приїхало. Але більшість приїхало без нічого... А ті хто з грошима не купують речі "на базарах"\у ФОПів. Так і не хочуть купувати львівський бетон по таких цінах. Ракета може будь-куди прилетіти...
Але не менше виїхало зі самого Львова та ЗУще в перші дні. Навіть "ногіточки" та масаж роблять біженьці з інших міст, що влаштувались тут працювати.

Тож чого тут чекати...

Для Успіха : Ось кому слід ОПРЕДІЛИТИСЯ! Різницю між 100-200% та 25% відчуваєте??? А це тільки початок так званого ЗУБОЖІННЯ.

Так усе правильно - я бачу у вище написаному "ПЛЮС", а не мінус перед 100, 200, чи навіть тих 20...30!!! :D
І сенс тої різниці, якщо і там ріст і там ріст!(а не падіння)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:08

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Bolt Отже перспектива здачі смарта "ЗА ПЕТРУШКУ" виглядає не такою і смішною, як здавалось ще декілька місяців тому :?

  roberto dark написав:Глянув оренду новобудов у Львові. " До кольору, до вибору" як то кажуть на Галиччині. В моєму жк з'явилися дві квартири, а ще місяць тому не було нічого. Ціна від довоєнної РЕАЛЬНО піднялась на 25%

биполярное расстройство... типичный случай.
vitaliian
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