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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:05
Bolt написав:
Ну в залізничників(рядових) ЗП не такі вже і великі. Десь півтори мінімалки.
То це ж сьогодні, але ж успіха та й інших, цікавить в першу чергу майбутнє, в якому навіть СТАБІЛЬНА мінімалка стане ПРИВІЛЕГІЄЮ при умові, якщо кремлівським покидькам не настане кінець найближчим часом( у що так хочеться вірити НАМ УСІМ на цій гілці).
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roberto dark
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:46
roberto dark написав: Bolt написав:
Ну в залізничників(рядових) ЗП не такі вже і великі. Десь півтори мінімалки.
То це ж сьогодні, але ж успіха та й інших, цікавить в першу чергу майбутнє, в якому навіть СТАБІЛЬНА мінімалка стане ПРИВІЛЕГІЄЮ при умові, якщо кремлівським покидькам не настане кінець найближчим часом( у що так хочеться вірити НАМ УСІМ на цій гілці).
Тож 3000 грн/міс за смарт Долярчика буде цілком справедливою ринковою ціною. 😎
Пи. Си. Також можна подобово,тим хто запізниться на електричку Львів-Перемишль.
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Bolt
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:28
roberto dark написав:Bolt
Отже перспектива
здачі смарта "ЗА ПЕТРУШКУ"
виглядає не такою і смішною, як здавалось ще декілька місяців тому
roberto dark написав:
Глянув оренду новобудов у Львові. " До кольору, до вибору" як то кажуть на Галиччині. В моєму жк з'явилися дві квартири, а ще місяць тому не було нічого. Ціна від довоєнної РЕАЛЬНО піднялась на 25%
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:57
Для Успіха
Amat написав:
Стосовно Львова і ЗУ як такої.Оренда мінімум +100%, середня +200%
Продаж квартир мінимум +20%. Середня +30% від "хотелок" до лютого.
Так, багато приїхало. Але більшість приїхало без нічого... А ті хто з грошима не купують речі "на базарах"\у ФОПів. Так і не хочуть купувати львівський бетон по таких цінах. Ракета може будь-куди прилетіти...
Але не менше виїхало зі самого Львова та ЗУще в перші дні. Навіть "ногіточки" та масаж роблять біженьці з інших міст, що влаштувались тут працювати.
Тож чого тут чекати...
: Ось кому слід ОПРЕДІЛИТИСЯ! Різницю між 100-200% та 25% відчуваєте??? А це тільки початок так званого ЗУБОЖІННЯ.
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roberto dark
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:07
roberto dark написав:
Для Успіха
Amat написав:
Стосовно Львова і ЗУ як такої.Оренда мінімум +100%, середня +200%
Продаж квартир мінимум +20%. Середня +30% від "хотелок" до лютого.
Так, багато приїхало. Але більшість приїхало без нічого... А ті хто з грошима не купують речі "на базарах"\у ФОПів. Так і не хочуть купувати львівський бетон по таких цінах. Ракета може будь-куди прилетіти...
Але не менше виїхало зі самого Львова та ЗУще в перші дні. Навіть "ногіточки" та масаж роблять біженьці з інших міст, що влаштувались тут працювати.
Тож чого тут чекати...
: Ось кому слід ОПРЕДІЛИТИСЯ! Різницю між 100-200% та 25% відчуваєте??? А це тільки початок так званого ЗУБОЖІННЯ.
Так усе правильно - я бачу у вище написаному "ПЛЮС", а не мінус перед 100, 200, чи навіть тих 20...30!!!
І сенс тої різниці, якщо і там ріст і там ріст!(а не падіння)
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:08
Успіх написав: roberto dark написав:Bolt
Отже перспектива
здачі смарта "ЗА ПЕТРУШКУ"
виглядає не такою і смішною, як здавалось ще декілька місяців тому
roberto dark написав:
Глянув оренду новобудов у Львові. " До кольору, до вибору" як то кажуть на Галиччині. В моєму жк з'явилися дві квартири, а ще місяць тому не було нічого. Ціна від довоєнної РЕАЛЬНО піднялась на 25%
биполярное расстройство... типичный случай.
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