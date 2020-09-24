Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Ну в залізничників(рядових) ЗП не такі вже і великі. Десь півтори мінімалки.
То це ж сьогодні, але ж успіха та й інших, цікавить в першу чергу майбутнє, в якому навіть СТАБІЛЬНА мінімалка стане ПРИВІЛЕГІЄЮ при умові, якщо кремлівським покидькам не настане кінець найближчим часом( у що так хочеться вірити НАМ УСІМ на цій гілці).
Тож 3000 грн/міс за смарт Долярчика буде цілком справедливою ринковою ціною. 😎 Пи. Си. Також можна подобово,тим хто запізниться на електричку Львів-Перемишль.
Amat написав:Стосовно Львова і ЗУ як такої. Оренда мінімум +100%, середня +200% Продаж квартир мінимум +20%. Середня +30% від "хотелок" до лютого.
Так, багато приїхало. Але більшість приїхало без нічого... А ті хто з грошима не купують речі "на базарах"\у ФОПів. Так і не хочуть купувати львівський бетон по таких цінах. Ракета може будь-куди прилетіти... Але не менше виїхало зі самого Львова та ЗУще в перші дні. Навіть "ногіточки" та масаж роблять біженьці з інших міст, що влаштувались тут працювати.
Тож чого тут чекати...
Для Успіха : Ось кому слід ОПРЕДІЛИТИСЯ! Різницю між 100-200% та 25% відчуваєте??? А це тільки початок так званого ЗУБОЖІННЯ.
Так усе правильно - я бачу у вище написаному "ПЛЮС", а не мінус перед 100, 200, чи навіть тих 20...30!!! І сенс тої різниці, якщо і там ріст і там ріст!(а не падіння)
roberto dark написав:Глянув оренду новобудов у Львові. " До кольору, до вибору" як то кажуть на Галиччині. В моєму жк з'явилися дві квартири, а ще місяць тому не було нічого. Ціна від довоєнної РЕАЛЬНО піднялась на 25%, хоча є звичайно оголошення бабушатників від мрійників із 100% накруткою. В цілому за 500-600$ є варіанти гарних великих однух в новобудах, в різних районах, і навіть пару в хороших. Тому можна сказати, що ажиотаж ПРОЙШОВ і починається на горизонті маячити безпросвітна ж... Що буде в умовних ірпенях мені навіть важко собі уявити в такому разі..
Amat написав:Стосовно Львова і ЗУ як такої. Оренда мінімум +100%, середня +200% Продаж квартир мінимум +20%. Середня +30% від "хотелок" до лютого.
Так, багато приїхало. Але більшість приїхало без нічого... А ті хто з грошима не купують речі "на базарах"\у ФОПів. Так і не хочуть купувати львівський бетон по таких цінах. Ракета може будь-куди прилетіти...
Але не менше виїхало зі самого Львова та ЗУще в перші дні. Навіть "ногіточки" та масаж роблять біженьці з інших міст, що влаштувались тут працювати.
Тож чого тут чекати...
Глянув оренду новобудов у Львові. " До кольору, до вибору" як то кажуть на Галиччині. В моєму жк з'явилися дві квартири, а ще місяць тому не було нічого. Ціна від довоєнної РЕАЛЬНО піднялась на 25%, хоча є звичайно оголошення бабушатників від мрійників із 100% накруткою. В цілому за 500-600$ є варіанти гарних великих однух в новобудах, в різних районах, і навіть пару в хороших. Тому можна сказати, що ажиотаж ПРОЙШОВ і починається на горизонті маячити безпросвітна ж... Що буде в умовних ірпенях мені навіть важко собі уявити в такому разі..
P S. Те що успіха тяне до колії - це правильно, бо після після війни, хоч якусь стабільну зарплатню у Львові будуть мати далеко не всі, але залізничники (потенційні його квартиранти ) скоріше всього будуть. В майбутньому залізничник- квартирант ( без жартів) стане на "ціну золота". Не здивуюсь навіть якщо до цієї категорії приєднаються з часом військовослужбовці контратники.
Якщо так, то це вже краще. Бо зрозуміли, що ох...ли і трохи прийшли до тями. Шукав двушку. 2 місяці тому найдешевше, що мені пропонували у новобудові з ремонтом (під аренду, але ж кожний власник вважав, що в нього лакшарі) було від 1200 у.е. і до 2500 у.е. Найдешевша була 3к, з під офісу, на 1 поверсі, без меблів за 800у.е. Але меблі обіцяли привезти. А, і ще була одна хрущівка, напівубита за 15000 здається, вже не пригадаю. Зараз знаю людей, які живуть в такому "польскому люксі" біля Бандери за 60000 грн. Но то клініка, там лакшері в голові. І варіантів було не багато...
Стосовно новобудов. Взагалі дивує. Те що, збудоване, якісне і більш-менш цікаве до війни коштувало 1000 у.е. (наскільки я зрозумів з аналізу об'яв) зараз хочуть 1300 - 1400 у.е.
І це далеко не найкраще житло в дійсно гарному районі... там взагалі хочуть 1700-2000. Хоча на етапі будівництва максимум що в таке житло вкладали 500у.е. ну або 700 за "еліт".
Оно долярчик свою кавалірку взагалі або за 14, або за 16 купив, або навіть за 12 (на етапі котловану) хай сам скаже, я вже не пригадаю. А зараз їх по 1000 хочуть впарити... це за голі стіни в 25 квадратів. Та й ще й біля залізної дороги (наскільки я зрозумів з розмов).
А ще цікаве у Львові помітив, що все місто пронизане залізницею.. І знайти якесь затишне місце, щоб не гупало та запаху не було доволі складно.. І бажано, щоб не лише каміння, а й якийсь зелений куточок був, щоб собак та дітей було де погуляти, а не лише по вузьких кам'яних пильних тротуарах ходити (прям як ПОХ).
P.S.: На всяк випадок поясню. Я то не проти, щоб люди продавали своє добро як вони того хочуть. Це ринок. Мають право.
Але от я, нариклад, для себе прийняв рішення не ставати поки "Львівським понаєхом". Хоча спочатку вельми серйозно розглядав такий варіант... І був готовий підтримати так би мовити ринок нерухомості Львова. Але найдешевше, що я знайшов з нормального це 91к.у.е за 2к в дупі Шевченківського району з голими стінами. Хоча вона мала коштувати максимум 70 (на мою думку звісно). Дійшов висновку, що "я звичайний київський ніщеброд" тай сказав собі - "Та йдіть ви лісом з такими "апетитами". Самі живіть там, якщо такі багаті. А я краще до Києва повернусь... Я там за такі гроші можу придбати сталінку біля м. Дорогожичі, чи нормальну кирпичну 2к на Коперника, наприклад.
Тож, подивимось на ціни восени.. Гарного всім дня.
roberto dark написав: Що буде в умовних ірпенях мені навіть важко собі уявити в такому разі[/b]..
Забув відповісти. Там де буде виробництво, багато людей та фінансові потоки все буде норм. Тож у Ірпені точно все буде норм. Звістно лише там, де лишились будинки та інфраструктура. Що стосується відбудови зруйнованого поки що важко сказати.
Amat написав:Стосовно Львова і ЗУ як такої. Оренда мінімум +100%, середня +200% Продаж квартир мінимум +20%. Середня +30% від "хотелок" до лютого.
Так, багато приїхало. Але більшість приїхало без нічого... А ті хто з грошима не купують речі "на базарах"\у ФОПів. Так і не хочуть купувати львівський бетон по таких цінах. Ракета може будь-куди прилетіти...
Але не менше виїхало зі самого Львова та ЗУще в перші дні. Навіть "ногіточки" та масаж роблять біженьці з інших міст, що влаштувались тут працювати.
Тож чого тут чекати...
Глянув оренду новобудов у Львові. " До кольору, до вибору" як то кажуть на Галиччині. В моєму жк з'явилися дві квартири, а ще місяць тому не було нічого. Ціна від довоєнної РЕАЛЬНО піднялась на 25%, хоча є звичайно оголошення бабушатників від мрійників із 100% накруткою. В цілому за 500-600$ є варіанти гарних великих однух в новобудах, в різних районах, і навіть пару в хороших. Тому можна сказати, що ажиотаж ПРОЙШОВ і починається на горизонті маячити безпросвітна ж... Що буде в умовних ірпенях мені навіть важко собі уявити в такому разі..
P S. Те що успіха тяне до колії - це правильно, бо після після війни, хоч якусь стабільну зарплатню у Львові будуть мати далеко не всі, але залізничники (потенційні його квартиранти ) скоріше всього будуть. В майбутньому залізничник- квартирант ( без жартів) стане на "ціну золота". Не здивуюсь навіть якщо до цієї категорії приєднаються з часом військовослужбовці контратники.
\\\ Але от я, нариклад, для себе прийняв рішення не ставати поки "Львівським понаєхом". Хоча спочатку вельми серйозно розглядав такий варіант... І був готовий підтримати так би мовити ринок нерухомості Львова. Але найдешевше, що я знайшов з нормального це 91к.у.е за 2к в дупі Шевченківського району з голими стінами. Хоча вона мала коштувати максимум 70 (на мою думку звісно). Дійшов висновку, що "я звичайний київський ніщеброд" тай сказав собі - "Та йдіть ви лісом з такими "апетитами". Самі живіть там, якщо такі багаті. А я краще до Києва повернусь... \\\
Не с целью подкола -- действительно интересно: а почему планировалось во Львов перебираться? Рассматривался ли как альтернатива тот же Франковск?
roberto dark написав: Що буде в умовних ірпенях мені навіть важко собі уявити в такому разі[/b]..
Забув відповісти. Там де буде виробництво, багато людей та фінансові потоки все буде норм. Тож у Ірпені точно все буде норм. Звістно лише там, де лишились будинки та інфраструктура. Що стосується відбудови зруйнованого поки що важко сказати.
Дорогожичі у Києві - це щось типу вулиці Патона у Львові. Дійсно якщо кращого місця для життя шановний пан не знайшов( ЧИ НЕ ЗМІГ СОБІ ДОЗВОЛИТИ?) у столиці, то не дивно, що у нього і у Львові кругом залізниця. В ваших умовних "дорогожичах" то часто щось гупає, стукає, шумить і замість зелені навколо будинку - китайські стіни хрущі або ж взагалі сільські хати як в тій ж Ірпені:lol:
Попрошу вул. Патона не рухати, там пройшли найкращі роки мого життя, там не стільки було чути колію в Пятому парку, як винищувачі які по ночам прогрівали двигуни на 117-му заводі.