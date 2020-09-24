Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:22

roberto dark написав: Amat написав: Стосовно Львова і ЗУ як такої.

Оренда мінімум +100%, середня +200%

Продаж квартир мінимум +20%. Середня +30% від "хотелок" до лютого.



Так, багато приїхало. Але більшість приїхало без нічого... А ті хто з грошима не купують речі "на базарах"\у ФОПів. Так і не хочуть купувати львівський бетон по таких цінах. Ракета може будь-куди прилетіти...



Але не менше виїхало зі самого Львова та ЗУще в перші дні. Навіть "ногіточки" та масаж роблять біженьці з інших міст, що влаштувались тут працювати.



Тож чого тут чекати... Стосовно Львова і ЗУ як такої.Оренда мінімум +100%, середня +200%Продаж квартир мінимум +20%. Середня +30% від "хотелок" до лютого.Так, багато приїхало. Але більшість приїхало без нічого... А ті хто з грошима не купують речі "на базарах"\у ФОПів. Так і не хочуть купувати львівський бетон по таких цінах. Ракета може будь-куди прилетіти...Але не менше виїхало зі самого Львова та ЗУще в перші дні. Навіть "ногіточки" та масаж роблять біженьці з інших міст, що влаштувались тут працювати.Тож чого тут чекати...

Глянув оренду новобудов у Львові. " До кольору, до вибору" як то кажуть на Галиччині. В моєму жк з'явилися дві квартири, а ще місяць тому не було нічого. Ціна від довоєнної РЕАЛЬНО піднялась на 25%, хоча є звичайно оголошення бабушатників від мрійників із 100% накруткою. В цілому за 500-600$ є варіанти гарних великих однух в новобудах, в різних районах, і навіть пару в хороших.

Тому можна сказати, що ажиотаж ПРОЙШОВ і починається на горизонті маячити безпросвітна ж...

Що буде в умовних ірпенях мені навіть важко собі уявити в такому разі..



P S. Те що успіха тяне до колії - це правильно, бо після після війни, хоч якусь стабільну зарплатню у Львові будуть мати далеко не всі, але залізничники (потенційні його квартиранти ) скоріше всього будуть. В майбутньому залізничник- квартирант ( без жартів) стане на "ціну золота". Не здивуюсь навіть якщо до цієї категорії приєднаються з часом військовослужбовці контратники. Глянув оренду новобудов у Львові. " До кольору, до вибору" як то кажуть на Галиччині. В моєму жк з'явилися дві квартири, а ще місяць тому не було нічого. Ціна від довоєнної РЕАЛЬНО піднялась на 25%, хоча є звичайно оголошення бабушатників від мрійників із 100% накруткою. В цілому за 500-600$ є варіанти гарних великих однух в новобудах, в різних районах, і навіть пару в хороших.Тому можна сказати, що ажиотаж ПРОЙШОВ і починається на горизонті маячити безпросвітна ж.....P S. Те що успіха тяне до колії - це правильно, бо після після війни, хоч якусь стабільну зарплатню у Львові будуть мати далеко не всі, але залізничники (потенційні його квартиранти ) скоріше всього будуть. В майбутньому залізничник- квартирант ( без жартів) стане на "ціну золота". Не здивуюсь навіть якщо до цієї категорії приєднаються з часом військовослужбовці контратники.

Якщо так, то це вже краще. Бо зрозуміли, що ох...ли і трохи прийшли до тями. Шукав двушку.2 місяці тому найдешевше, що мені пропонували у новобудові з ремонтом (під аренду, але ж кожний власник вважав, що в нього лакшарі) було від 1200 у.е. і до 2500 у.е. Найдешевша була 3к, з під офісу, на 1 поверсі, без меблів за 800у.е. Але меблі обіцяли привезти. А, і ще була одна хрущівка, напівубита за 15000 здається, вже не пригадаю.Зараз знаю людей, які живуть в такому "польскому люксі" біля Бандери за 60000 грн. Но то клініка, там лакшері в голові.І варіантів було не багато...Стосовно новобудов. Взагалі дивує.Те що, збудоване, якісне і більш-менш цікаве до війни коштувало 1000 у.е. (наскільки я зрозумів з аналізу об'яв) зараз хочуть 1300 - 1400 у.е.І це далеко не найкраще житло в дійсно гарному районі... там взагалі хочуть 1700-2000.Хоча на етапі будівництва максимум що в таке житло вкладали 500у.е. ну або 700 за "еліт".Оно долярчик свою кавалірку взагалі або за 14, або за 16 купив, або навіть за 12 (на етапі котловану) хай сам скаже, я вже не пригадаю.А зараз їх по 1000 хочуть впарити... це за голі стіни в 25 квадратів. Та й ще й біля залізної дороги (наскільки я зрозумів з розмов).А ще цікаве у Львові помітив, що все місто пронизане залізницею.. І знайти якесь затишне місце, щоб не гупало та запаху не було доволі складно.. І бажано, щоб не лише каміння, а й якийсь зелений куточок був, щоб собак та дітей було де погуляти, а не лише по вузьких кам'яних пильних тротуарах ходити (прям як ПОХ).P.S.: На всяк випадок поясню. Я то не проти, щоб люди продавали своє добро як вони того хочуть. Це ринок. Мають право.Але от я, нариклад, для себе прийняв рішення не ставати поки "Львівським понаєхом". Хоча спочатку вельми серйозно розглядав такий варіант... І був готовий підтримати так би мовити ринок нерухомості Львова.Але найдешевше, що я знайшов з нормального це 91к.у.е за 2к в дупі Шевченківського району з голими стінами. Хоча вона мала коштувати максимум 70 (на мою думку звісно).Дійшов висновку, що "я звичайний київський ніщеброд" тай сказав собі - "Та йдіть ви лісом з такими "апетитами". Самі живіть там, якщо такі багаті. А я краще до Києва повернусь... Я там за такі гроші можу придбати сталінку біля м. Дорогожичі, чи нормальну кирпичну 2к на Коперника, наприклад.Тож, подивимось на ціни восени..Гарного всім дня.