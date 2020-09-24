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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 927928929930
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:49

  _hunter написав:Не с целью подкола -- действительно интересно: а почему планировалось во Львов перебираться? Рассматривался ли как альтернатива тот же Франковск?


На момент коли їхали з Києва взагалі ні про що таке не думали. За цей час встигли пожити в Хмельницькому, Тернополі і Львові.

Доречі кілька днів потому жінка якраз скидала рекламні пости рієлторів новобудов з ремонтом у Франківську. Виглядало не погано і за нормальною ціною (після Львова взагаля як шара виглядало :D )

Тому я відкрив карту Франківська і почав вивчати де б мені було гарно жити...
Далі прошу не ображатись.

але варто не забувати, що мета цього пошуку - знайти безпечне місто, де родина зможе хочаб кілька років прожити у відносній безпеці. А не просто інвестувати.

+ Франківська: Місто, старе місто, близько Карпати.
- аеродром у місті, залізна дорога через центр міста + додаткові депо, відводи і т.д.). про інші обїекти інфраструктури по яких може прилитіти навіть не кажу.
більшість новобудов, що я знайшов на ЛУН знаходится в не дуже вигідних місцях по відношенню до переліку вище.

Львів все ж таки більший. І є локальним центром культури. Дитині тут буде набагато цікавіше, якщо їй доведеться надовго переїхати на західну україну.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Доречі, львівяни, а де на вашу думку у Львові добре жити ?

Дякую за відповідь.
Amat
 
Повідомлень: 2086
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:04

  Amat написав:Доречі, львівяни, а де на вашу думку у Львові добре жити ?

Дякую за відповідь.

Цю тему вже БАГАТО разів, тільки при моїй пам'яті, на цій гілці обговорювали і настільки детально, що вже повторюватись сил немає. Здається найкраще це розписав форумчанин під ніком coder, якщо не помиляюсь. Районів, вулиць, переулків багато насправді, а крім того з'явились ще й нові сучасні, але то вже на любителя urban style.

У львів'ян в декількох поколіннях, коло інтересу до нерухомості для власного проживання навіть звужувалось до окремих (якісно побудованих за часів Австрії або Польщі "ПАНСЬКИХ" будинків), на певних вулицях із обов'язковим видом у квітучий садок із співаючими пташками. :roll:
roberto dark
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