На момент коли їхали з Києва взагалі ні про що таке не думали. За цей час встигли пожити в Хмельницькому, Тернополі і Львові.
Доречі кілька днів потому жінка якраз скидала рекламні пости рієлторів новобудов з ремонтом у Франківську. Виглядало не погано і за нормальною ціною (після Львова взагаля як шара виглядало )
Тому я відкрив карту Франківська і почав вивчати де б мені було гарно жити...
Далі прошу не ображатись.
але варто не забувати, що мета цього пошуку - знайти безпечне місто, де родина зможе хочаб кілька років прожити у відносній безпеці. А не просто інвестувати.
+ Франківська: Місто, старе місто, близько Карпати.
- аеродром у місті, залізна дорога через центр міста + додаткові депо, відводи і т.д.). про інші обїекти інфраструктури по яких може прилитіти навіть не кажу.
більшість новобудов, що я знайшов на ЛУН знаходится в не дуже вигідних місцях по відношенню до переліку вище.
Львів все ж таки більший. І є локальним центром культури. Дитині тут буде набагато цікавіше, якщо їй доведеться надовго переїхати на західну україну.