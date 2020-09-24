Додано: Суб 14 тра, 2022 15:48

yama написав: jump написав: Українські біженці, які захочуть залишитися за кордоном на довгий період, можуть стати позитивним фактором для Європи, якій не вистачатиме робочої сили.



Про це заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер в інтерв’ю "Голосу Америки".



"У довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак дехто з біженців може залишитись на довгий період, і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачатиме робочої сили" , – сказав Каммер.



Війна в Україні найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються, в тому числі через те, що вони приймають багато біженців. Тому для таких країн (за винятком України, Росії, Білорусі та Туреччини) був погіршений прогноз щодо економічного зростання.



"Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках", – зауважив Каммер.



За даними ООН, кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, станом на 19 квітня становила 5,034 млн осіб.



Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами. Українські біженці, які захочуть залишитися за кордоном на довгий період, можуть стати позитивним фактором для Європи, якій не вистачатиме робочої сили.Про це заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер в інтерв’ю "Голосу Америки"."У довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще., – сказав Каммер.Війна в Україні найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються, в тому числі через те, що вони приймають багато біженців. Тому для таких країн (за винятком України, Росії, Білорусі та Туреччини) був погіршений прогноз щодо економічного зростання."Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках", – зауважив Каммер.За даними ООН, кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, станом на 19 квітня становила 5,034 млн осіб.Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.

https://blog.i.ua/user/5380520/2390635/

Актуальним залишається питання їхнього місцезнаходження: більшість біженців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче, ніж у невеликих містах, навколо яких концентруються виробничі підприємства.

Найбільший попит на працівників у харчовій промисловості, логістиці і галузі «HoReCa» — поза великими містами.

Серед інших проблем, з якими стикаються українські біженці в Польщі — складнощі із влаштуванням дітей, а також пошук житла. У перші 2 місяці війни біженців розміщували безкоштовно. Натомість нині постає питання пошуку оплачуваного житла для них — особливо тих, хто має намір працювати.

Урядовці Польщі стикнулися з низкою проблем у працевлаштуванні українських біженців.Одна з пропозицій від місцевих влад Польщі — розробка програми фінансової підтримки підприємств у створенні нових робочих місць, а також постійний моніторинг попиту на роботу в різних галузях.Також учасники обговорення запропонували створити програму масового та швидкого вивчення польської мови для громадян України, які хочуть працювати. Її незнання є перешкодою для пошуку кваліфікованої роботи, а також для інтеграції у польське суспільство.