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_hunter написав:Не с целью подкола -- действительно интересно: а почему планировалось во Львов перебираться? Рассматривался ли как альтернатива тот же Франковск?
На момент коли їхали з Києва взагалі ні про що таке не думали. За цей час встигли пожити в Хмельницькому, Тернополі і Львові.
Доречі кілька днів потому жінка якраз скидала рекламні пости рієлторів новобудов з ремонтом у Франківську. Виглядало не погано і за нормальною ціною (після Львова взагаля як шара виглядало )
Тому я відкрив карту Франківська і почав вивчати де б мені було гарно жити... Далі прошу не ображатись.
але варто не забувати, що мета цього пошуку - знайти безпечне місто, де родина зможе хочаб кілька років прожити у відносній безпеці. А не просто інвестувати.
+ Франківська: Місто, старе місто, близько Карпати. - аеродром у місті, залізна дорога через центр міста + додаткові депо, відводи і т.д.). про інші обїекти інфраструктури по яких може прилитіти навіть не кажу. більшість новобудов, що я знайшов на ЛУН знаходится в не дуже вигідних місцях по відношенню до переліку вище.
Львів все ж таки більший. І є локальним центром культури. Дитині тут буде набагато цікавіше, якщо їй доведеться надовго переїхати на західну україну.
Amat написав:Доречі, львівяни, а де на вашу думку у Львові добре жити ?
Дякую за відповідь.
Цю тему вже БАГАТО разів, тільки при моїй пам'яті, на цій гілці обговорювали і настільки детально, що вже повторюватись сил немає. Здається найкраще це розписав форумчанин під ніком coder, якщо не помиляюсь. Районів, вулиць, переулків багато насправді, а крім того з'явились ще й нові сучасні, але то вже на любителя urban style.
У львів'ян в декількох поколіннях, коло інтересу до нерухомості для власного проживання навіть звужувалось до окремих (якісно побудованих за часів Австрії або Польщі "ПАНСЬКИХ" будинків), на певних вулицях із обов'язковим видом у квітучий садок із співаючими пташками.
jump написав:Українські біженці, які захочуть залишитися за кордоном на довгий період, можуть стати позитивним фактором для Європи, якій не вистачатиме робочої сили.
Про це заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер в інтерв’ю "Голосу Америки".
"У довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак дехто з біженців може залишитись на довгий період, і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачатиме робочої сили", – сказав Каммер.
Війна в Україні найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються, в тому числі через те, що вони приймають багато біженців. Тому для таких країн (за винятком України, Росії, Білорусі та Туреччини) був погіршений прогноз щодо економічного зростання.
"Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках", – зауважив Каммер.
За даними ООН, кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, станом на 19 квітня становила 5,034 млн осіб.
Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.
jump написав:Українські біженці, які захочуть залишитися за кордоном на довгий період, можуть стати позитивним фактором для Європи, якій не вистачатиме робочої сили.
Про це заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер в інтерв’ю "Голосу Америки".
"У довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак дехто з біженців може залишитись на довгий період, і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачатиме робочої сили", – сказав Каммер.
Війна в Україні найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються, в тому числі через те, що вони приймають багато біженців. Тому для таких країн (за винятком України, Росії, Білорусі та Туреччини) був погіршений прогноз щодо економічного зростання.
"Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках", – зауважив Каммер.
За даними ООН, кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, станом на 19 квітня становила 5,034 млн осіб.
Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.
Урядовці Польщі стикнулися з низкою проблем у працевлаштуванні українських біженців. Актуальним залишається питання їхнього місцезнаходження: більшість біженців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче, ніж у невеликих містах, навколо яких концентруються виробничі підприємства.
Найбільший попит на працівників у харчовій промисловості, логістиці і галузі «HoReCa» — поза великими містами.
Одна з пропозицій від місцевих влад Польщі — розробка програми фінансової підтримки підприємств у створенні нових робочих місць, а також постійний моніторинг попиту на роботу в різних галузях.
Також учасники обговорення запропонували створити програму масового та швидкого вивчення польської мови для громадян України, які хочуть працювати. Її незнання є перешкодою для пошуку кваліфікованої роботи, а також для інтеграції у польське суспільство. Серед інших проблем, з якими стикаються українські біженці в Польщі — складнощі із влаштуванням дітей, а також пошук житла. У перші 2 місяці війни біженців розміщували безкоштовно. Натомість нині постає питання пошуку оплачуваного житла для них — особливо тих, хто має намір працювати.
Amat написав:За цей час встигли пожити в Хмельницькому, Тернополі і Львові.
+ Франківська: Місто, старе місто, близько Карпати. - аеродром у місті, залізна дорога через центр міста + додаткові депо, відводи і т.д.). про інші обїекти інфраструктури по яких може прилитіти навіть не кажу. більшість новобудов, що я знайшов на ЛУН знаходится в не дуже вигідних місцях по відношенню до переліку вище.
Цікаво було б почитати про Ваші враження та +/- міст, в яких пожили.
21-річного закладчика затримали у Львові після порушення ним ПДР У патрульній поліції Львівщини розповіли, що 15 травня близько 17:00 під час патрулювання на вул. Любінській патрульні помітили чоловіка, який порушив ПДР. Він перейшов дорогу на червоний сигнал світлофора. Інспектори зупинилися, аби поспілкуватися з порушником. Ним виявився 21-річний мешканець Донецька, який нині проживає в одному з місцевих прихистків. https://zaxid.net/21_richnogo_zakladchi ... r_n1542839