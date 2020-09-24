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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 928929930931
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:55

  vitaliian написав:
  jump написав:понавозили...
это всё халява животворящая, перестаньте их бесплатно кормить и заставьте работать.


дослівно:
1. ані бєженци
2. ім всє далжни, патамуша див. п.1
3. работать ані нє будут, патамуша -див п.1 і п.2
4. ані прієхалі сюда атдихать, патамуша див п.1, п.2 і п3.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Что-то пока я был во Львове, меня никто не кормил. Пришлось даже за студенческую общагу платить.

А единственная гуманитарка - это то, что передали для мариупольских патрульных мариупольские же бизнесмены.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:22

  jump написав:
  vitaliian написав:
  jump написав:понавозили...
это всё халява животворящая, перестаньте их бесплатно кормить и заставьте работать.


дослівно:
1. ані бєженци
2. ім всє далжни, патамуша див. п.1
3. работать ані нє будут, патамуша -див п.1 і п.2
4. ані прієхалі сюда атдихать, патамуша див п.1, п.2 і п3.

и вы jump правы ! одна беженка ( да именно баба) уже нарвалась на оплеуху от местного львовского военного в форме( мужика) за крики в публичных местах типа - " это вы бандеры во всем виноваты ! " отгребла и беженка и ее муж, потом полицию вызвали , но что было дальше не знаю. И тут говорят нельзя женщин бить ... ну блин ... я тоже думаю не красиво, не принято ...но из каждого правила бывают исключения ... Так что эти ..беженцы ведут себя именно так как вы описали и в Европе тоже на них жалуються ! ибо там они так же себя ведут и позорят Украину ... :evil: :evil: У меня там хорошая знакомая в Германии работает переводчиком между нашими и немцами , некоторые немцы не выдерживают наших более пары дней .
И есть другая интересная тенденция которую заметили немцы и стали тщательно проверять знание украинского языка например - иностарнцы из неблагополучных стран за деньги от 200 до 500 евро покупают в Украине документы о постоянном проживании , свидетельства о рождении и прочее что бы закосить по украинцев и вехать в Европу беженцами типа украинцами. И повторюсь это стало массовым явлением теперь в центрах приема беженцов в Германии более тщательно проверяют украинских беженцев. Но опять таки это НЕ отменяет тот факт что немцы жалуються на НАСТОЯЩИХ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ ! и говорят по типу - " заберите их от нас мы больше не можем их терпеть " :?
yama
 
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  #<1 ... 928929930931
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