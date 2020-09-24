Додано: Пон 16 тра, 2022 18:22

jump написав: vitaliian написав: jump написав: понавозили... понавозили... это всё халява животворящая, перестаньте их бесплатно кормить и заставьте работать. это всё халява животворящая, перестаньте их бесплатно кормить и заставьте работать.



дослівно:

1. ані бєженци

2. ім всє далжни, патамуша див. п.1

3. работать ані нє будут, патамуша -див п.1 і п.2

4. ані прієхалі сюда атдихать, патамуша див п.1, п.2 і п3. дослівно:1. ані бєженци2. ім всє далжни, патамуша див. п.13. работать ані нє будут, патамуша -див п.1 і п.24. ані прієхалі сюда атдихать, патамуша див п.1, п.2 і п3.

и выправы ! одна беженка ( да именно баба) уже нарвалась на оплеуху от местного львовского военного в форме( мужика) за крики в публичных местах типа - " это вы бандеры во всем виноваты ! " отгребла и беженка и ее муж, потом полицию вызвали , но что было дальше не знаю. И тут говорят нельзя женщин бить ... ну блин ... я тоже думаю не красиво, не принято ...но из каждого правила бывают исключения ... Так что эти ..беженцы ведут себя именно так как вы описали и в Европе тоже на них жалуються ! ибо там они так же себя ведут и позорят Украину ...У меня там хорошая знакомая в Германии работает переводчиком между нашими и немцами , некоторые немцы не выдерживают наших более пары дней .И есть другая интересная тенденция которую заметили немцы и стали тщательно проверять знание украинского языка например - иностарнцы из неблагополучных стран за деньги от 200 до 500 евро покупают в Украине документы о постоянном проживании , свидетельства о рождении и прочее что бы закосить по украинцев и вехать в Европу беженцами типа украинцами. И повторюсь это стало массовым явлением теперь в центрах приема беженцов в Германии более тщательно проверяют украинских беженцев. Но опять таки это НЕ отменяет тот факт что немцы жалуються на НАСТОЯЩИХ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ ! и говорят по типу - " заберите их от нас мы больше не можем их терпеть "