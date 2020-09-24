дослівно:
1. ані бєженци
2. ім всє далжни, патамуша див. п.1
3. работать ані нє будут, патамуша -див п.1 і п.2
4. ані прієхалі сюда атдихать, патамуша див п.1, п.2 і п3.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 16:55
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:03
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Что-то пока я был во Львове, меня никто не кормил. Пришлось даже за студенческую общагу платить.
А единственная гуманитарка - это то, что передали для мариупольских патрульных мариупольские же бизнесмены.
Додано: Вів 17 тра, 2022 13:20
Мешканців Львівщини кличуть у будівельні батальйони для відновлення країни
Добробатівці уже доклали зусиль на Київщині. Зараз вони продовжують розчищати вулиці, розбирати завали та проводити ремонти у шести населених пунктах Чернігівської, Сумської та Київської областей»
комент
Oleg Leonidovich
Ало, гараж...а Ви не пробували брати в ці будівельні батальйони тисячі мажорів, яки тут на Львівщини жрут горілку по барам, тягають шлюх і носяться з песиками під мишками, тільки конкретно кацапопіздящі уроди повинні перші валити і відбудовувати свої міста, яки вони покинули, чекаючи щоб хтось інший все робив заних. Забирайте звідси цих хахлов, нехай вони відновлюють своє, а ми як що треба буде будемо допомагати...
який цинізм
окупували всі курорти: Карпати, Закарпаття, Трускавець, Східниця, усі міста/містечка/села, навіть найглухіші забиті, по Львову шаряться зранку до ночі ....., а ти їдь їм відбудовуй
Додано: Суб 21 тра, 2022 09:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
От все реально/правдиво!))
І я це ж не приховую!
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