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Мешканців Львівщини кличуть у будівельні батальйони для відновлення країни Добробатівці уже доклали зусиль на Київщині. Зараз вони продовжують розчищати вулиці, розбирати завали та проводити ремонти у шести населених пунктах Чернігівської, Сумської та Київської областей» https://zaxid.net/meshkantsiv_lvivshhin ... i_n1542922
комент Oleg Leonidovich Ало, гараж...а Ви не пробували брати в ці будівельні батальйони тисячі мажорів, яки тут на Львівщини жрут горілку по барам, тягають шлюх і носяться з песиками під мишками, тільки конкретно кацапопіздящі уроди повинні перші валити і відбудовувати свої міста, яки вони покинули, чекаючи щоб хтось інший все робив заних. Забирайте звідси цих хахлов, нехай вони відновлюють своє, а ми як що треба буде будемо допомагати...
який цинізм окупували всі курорти: Карпати, Закарпаття, Трускавець, Східниця, усі міста/містечка/села, навіть найглухіші забиті, по Львову шаряться зранку до ночі ....., а ти їдь їм відбудовуй
jump написав:Мешканців Львівщини кличуть у будівельні батальйони для відновлення країни Добробатівці уже доклали зусиль на Київщині. Зараз вони продовжують розчищати вулиці, розбирати завали та проводити ремонти у шести населених пунктах Чернігівської, Сумської та Київської областей» https://zaxid.net/meshkantsiv_lvivshhin ... i_n1542922
комент Oleg Leonidovich Ало, гараж...а Ви не пробували брати в ці будівельні батальйони тисячі мажорів, яки тут на Львівщини жрут горілку по барам, тягають шлюх і носяться з песиками під мишками, тільки конкретно кацапопіздящі уроди повинні перші валити і відбудовувати свої міста, яки вони покинули, чекаючи щоб хтось інший все робив заних. Забирайте звідси цих хахлов, нехай вони відновлюють своє, а ми як що треба буде будемо допомагати...
який цинізм окупували всі курорти: Карпати, Закарпаття, Трускавець, Східниця, усі міста/містечка/села, навіть найглухіші забиті, по Львову шаряться зранку до ночі ....., а ти їдь їм відбудовуй
100% Я буквально сьогодні глянув ролик про вчорашній Львів. https://youtu.be/3QZ9vpGdgZk Купа молодих, здорових легінів в модному одязі із посмішками на обличчях вештаються по центру міста. За столиками в кафе веселиться молодь, а тим часом в Луганській області частини ВСУ беруть в оточення і там діється справжній АД.
jump написав:Мешканців Львівщини кличуть у будівельні батальйони для відновлення країни Добробатівці уже доклали зусиль на Київщині. Зараз вони продовжують розчищати вулиці, розбирати завали та проводити ремонти у шести населених пунктах Чернігівської, Сумської та Київської областей» https://zaxid.net/meshkantsiv_lvivshhin ... i_n1542922
комент Oleg Leonidovich Ало, гараж...а Ви не пробували брати в ці будівельні батальйони тисячі мажорів, яки тут на Львівщини жрут горілку по барам, тягають шлюх і носяться з песиками під мишками, тільки конкретно кацапопіздящі уроди повинні перші валити і відбудовувати свої міста, яки вони покинули, чекаючи щоб хтось інший все робив заних. Забирайте звідси цих хахлов, нехай вони відновлюють своє, а ми як що треба буде будемо допомагати...
який цинізм окупували всі курорти: Карпати, Закарпаття, Трускавець, Східниця, усі міста/містечка/села, навіть найглухіші забиті, по Львову шаряться зранку до ночі ....., а ти їдь їм відбудовуй
100% Я буквально сьогодні глянув ролик про вчорашній Львів. https://youtu.be/3QZ9vpGdgZk Купа молодих, здорових легінів в модному одязі із посмішками на обличчях вештаються по центру міста. За столиками в кафе веселиться молодь, а тим часом в Луганській області частини ВСУ беруть в оточення і там діється справжній АД. "Розрив шаблону" якийсь чи не так ?
roberto dark написав:Купа молодих, здорових легінів в модному одязі із посмішками на обличчях вештаються по центру міста
Не викладайте більше таке! А то я не розумію, чому я тут(в полях/глухих селах, під регулярними обстрілами...), а купа парубків "моторних" гуляють центром Львова і цьомають(і не тільки) наших гарних дівчат/жіночок?! А, ми тут, наївні, чекаємо на якусь ротацію з надією, хоч на тиждень приїхати додому!
roberto dark написав:Купа молодих, здорових легінів в модному одязі із посмішками на обличчях вештаються по центру міста
Не викладайте більше таке! А то я не розумію, чому я тут(в полях/глухих селах, під регулярними обстрілами...), а купа парубків "моторних" гуляють центром Львова і цьомають(і не тільки) наших гарних дівчат/жіночок?! А, ми тут, наївні, чекаємо на якусь ротацію з надією, хоч на тиждень приїхати додому!
На жаль Успіх , але це війна БІДНИХ, а БАГАТІ мажори повтікали, а деякі ще з чемоданами валюти за кордон
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 22 тра, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.