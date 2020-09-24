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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 928929930931
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:55

  vitaliian написав:
  jump написав:понавозили...
это всё халява животворящая, перестаньте их бесплатно кормить и заставьте работать.


дослівно:
1. ані бєженци
2. ім всє далжни, патамуша див. п.1
3. работать ані нє будут, патамуша -див п.1 і п.2
4. ані прієхалі сюда атдихать, патамуша див п.1, п.2 і п3.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Что-то пока я был во Львове, меня никто не кормил. Пришлось даже за студенческую общагу платить.

А единственная гуманитарка - это то, что передали для мариупольских патрульных мариупольские же бизнесмены.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:20

Мешканців Львівщини кличуть у будівельні батальйони для відновлення країни
Добробатівці уже доклали зусиль на Київщині. Зараз вони продовжують розчищати вулиці, розбирати завали та проводити ремонти у шести населених пунктах Чернігівської, Сумської та Київської областей»
https://zaxid.net/meshkantsiv_lvivshhin ... i_n1542922

комент :wink:
Oleg Leonidovich
Ало, гараж...а Ви не пробували брати в ці будівельні батальйони тисячі мажорів, яки тут на Львівщини жрут горілку по барам, тягають шлюх і носяться з песиками під мишками, тільки конкретно кацапопіздящі уроди повинні перші валити і відбудовувати свої міста, яки вони покинули, чекаючи щоб хтось інший все робив заних. Забирайте звідси цих хахлов, нехай вони відновлюють своє, а ми як що треба буде будемо допомагати...


який цинізм :shock:
окупували всі курорти: Карпати, Закарпаття, Трускавець, Східниця, усі міста/містечка/села, навіть найглухіші забиті, по Львову шаряться зранку до ночі ....., а ти їдь їм відбудовуй :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

От все реально/правдиво!))
І я це ж не приховую!


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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:04

  jump написав:Мешканців Львівщини кличуть у будівельні батальйони для відновлення країни
Добробатівці уже доклали зусиль на Київщині. Зараз вони продовжують розчищати вулиці, розбирати завали та проводити ремонти у шести населених пунктах Чернігівської, Сумської та Київської областей»
https://zaxid.net/meshkantsiv_lvivshhin ... i_n1542922

комент :wink:
Oleg Leonidovich
Ало, гараж...а Ви не пробували брати в ці будівельні батальйони тисячі мажорів, яки тут на Львівщини жрут горілку по барам, тягають шлюх і носяться з песиками під мишками, тільки конкретно кацапопіздящі уроди повинні перші валити і відбудовувати свої міста, яки вони покинули, чекаючи щоб хтось інший все робив заних. Забирайте звідси цих хахлов, нехай вони відновлюють своє, а ми як що треба буде будемо допомагати...


який цинізм :shock:
окупували всі курорти: Карпати, Закарпаття, Трускавець, Східниця, усі міста/містечка/села, навіть найглухіші забиті, по Львову шаряться зранку до ночі ....., а ти їдь їм відбудовуй :shock:


100% Я буквально сьогодні глянув ролик про вчорашній Львів. https://youtu.be/3QZ9vpGdgZk
Купа молодих, здорових легінів в модному одязі із посмішками на обличчях вештаються по центру міста. За столиками в кафе веселиться молодь, а тим часом в Луганській області частини ВСУ беруть в оточення і там діється справжній АД. :(
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:07

  jump написав:Мешканців Львівщини кличуть у будівельні батальйони для відновлення країни
Добробатівці уже доклали зусиль на Київщині. Зараз вони продовжують розчищати вулиці, розбирати завали та проводити ремонти у шести населених пунктах Чернігівської, Сумської та Київської областей»
https://zaxid.net/meshkantsiv_lvivshhin ... i_n1542922

комент :wink:
Oleg Leonidovich
Ало, гараж...а Ви не пробували брати в ці будівельні батальйони тисячі мажорів, яки тут на Львівщини жрут горілку по барам, тягають шлюх і носяться з песиками під мишками, тільки конкретно кацапопіздящі уроди повинні перші валити і відбудовувати свої міста, яки вони покинули, чекаючи щоб хтось інший все робив заних. Забирайте звідси цих хахлов, нехай вони відновлюють своє, а ми як що треба буде будемо допомагати...


який цинізм :shock:
окупували всі курорти: Карпати, Закарпаття, Трускавець, Східниця, усі міста/містечка/села, навіть найглухіші забиті, по Львову шаряться зранку до ночі ....., а ти їдь їм відбудовуй :shock:


100% Я буквально сьогодні глянув ролик про вчорашній Львів. https://youtu.be/3QZ9vpGdgZk
Купа молодих, здорових легінів в модному одязі із посмішками на обличчях вештаються по центру міста. За столиками в кафе веселиться молодь, а тим часом в Луганській області частини ВСУ беруть в оточення і там діється справжній АД. "Розрив шаблону" якийсь чи не так ? :?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:30

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  roberto dark написав:Купа молодих, здорових легінів в модному одязі із посмішками на обличчях вештаються по центру міста

Не викладайте більше таке!
А то я не розумію, чому я тут(в полях/глухих селах, під регулярними обстрілами...), а купа парубків "моторних" гуляють центром Львова і цьомають(і не тільки) наших гарних дівчат/жіночок?!
А, ми тут, наївні, чекаємо на якусь ротацію з надією, хоч на тиждень приїхати додому!
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:38

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Купа молодих, здорових легінів в модному одязі із посмішками на обличчях вештаються по центру міста

Не викладайте більше таке!
А то я не розумію, чому я тут(в полях/глухих селах, під регулярними обстрілами...), а купа парубків "моторних" гуляють центром Львова і цьомають(і не тільки) наших гарних дівчат/жіночок?!
А, ми тут, наївні, чекаємо на якусь ротацію з надією, хоч на тиждень приїхати додому!

На жаль Успіх , але це війна БІДНИХ, а БАГАТІ мажори повтікали, а деякі ще з чемоданами валюти за кордон
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 22 тра, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:40

roberto dark

Пополняют местный бюджет, не?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:45

  Andrey2512 написав:roberto dark

Пополняют местный бюджет, не?

Це по версії світоча економічних наук vitaliian, вони таким чином вносять ЗНАЧНИЙ вклад в допомогу ВСУ.
roberto dark
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