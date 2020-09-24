дослівно:
1. ані бєженци
2. ім всє далжни, патамуша див. п.1
3. работать ані нє будут, патамуша -див п.1 і п.2
4. ані прієхалі сюда атдихать, патамуша див п.1, п.2 і п3.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 16:55
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:03
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Что-то пока я был во Львове, меня никто не кормил. Пришлось даже за студенческую общагу платить.
А единственная гуманитарка - это то, что передали для мариупольских патрульных мариупольские же бизнесмены.
Додано: Вів 17 тра, 2022 13:20
Мешканців Львівщини кличуть у будівельні батальйони для відновлення країни
Добробатівці уже доклали зусиль на Київщині. Зараз вони продовжують розчищати вулиці, розбирати завали та проводити ремонти у шести населених пунктах Чернігівської, Сумської та Київської областей»
комент
Oleg Leonidovich
Ало, гараж...а Ви не пробували брати в ці будівельні батальйони тисячі мажорів, яки тут на Львівщини жрут горілку по барам, тягають шлюх і носяться з песиками під мишками, тільки конкретно кацапопіздящі уроди повинні перші валити і відбудовувати свої міста, яки вони покинули, чекаючи щоб хтось інший все робив заних. Забирайте звідси цих хахлов, нехай вони відновлюють своє, а ми як що треба буде будемо допомагати...
який цинізм
окупували всі курорти: Карпати, Закарпаття, Трускавець, Східниця, усі міста/містечка/села, навіть найглухіші забиті, по Львову шаряться зранку до ночі ....., а ти їдь їм відбудовуй
Додано: Суб 21 тра, 2022 09:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
От все реально/правдиво!))
І я це ж не приховую!
Додано: Нед 22 тра, 2022 12:04
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так по ТВ рассказывают что 450к заробитчан вернулось в Украину с начала войны, 90% из них мужчины и все готовы на фронт ехать. Мало?
Удивляют такие наблюдения, ей богу. Толпа женщин из Львова поехали к мужьям в Польшу, при этом сдав квартиры по 12к, а оставшиеся косятся на переселенцев, которые остались без ничего.
Додано: Нед 22 тра, 2022 12:06
мажором уважаемый roberto dark считает любого человека с руками и ногами, способного бежать с чемоданом валюты в руках. Нам не понять, это что то личное.
Надеюсь roberto dark хотя бы так вы поддерживаете нас в трудную минуту?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 тра, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 тра, 2022 12:28
Тут
ІТ-шників тут нема.
Додано: Нед 22 тра, 2022 12:37
не знаю,що саме вас "удівляєт", але ті що на відео слабо схожі на тих хто залишився без нічого. і це додаткова мотивація відімстити та забрати своє, нє? чи будете чекати поки за вас це зробить хтось інший?
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