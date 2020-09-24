поки Ви там, бєженци потихеньку тут обжились і "бізнес" налагодили
У Львові поліцейські затримали наркомана з Харкова
Львівські патрульні, які працювали на Площі Двірцевій, звернули увагу на громадянина, який різко змінив напрямок руху, коли побачив поліцейських. Про це повідомляє патрульна поліція Львівщини.
Під час спілкування з інспекторами 33-річний мешканець Харкова помітно нервував. Тож поліцейські прийняли рішення провести поверхневу перевірку.
Чоловік показав вміст сумки, де поліцейські виявили підсумок із металевим стаканчиком в якому була кристалічна порошкова речовина білого кольору.
Зі слів чоловіка це метадон.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.