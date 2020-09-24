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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:43

  Успіх написав:Коротше - я зрозумів))
Все скинули "на плечі Успіха"...
Ну нічо - я "несу цей хрест" і здобуду перемогу для всіх!

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!!!©


поки Ви там, бєженци потихеньку тут обжились і "бізнес" налагодили :wink:

У Львові поліцейські затримали наркомана з Харкова

Львівські патрульні, які працювали на Площі Двірцевій, звернули увагу на громадянина, який різко змінив напрямок руху, коли побачив поліцейських. Про це повідомляє патрульна поліція Львівщини.

Під час спілкування з інспекторами 33-річний мешканець Харкова помітно нервував. Тож поліцейські прийняли рішення провести поверхневу перевірку.

Чоловік показав вміст сумки, де поліцейські виявили підсумок із металевим стаканчиком в якому була кристалічна порошкова речовина білого кольору.

Зі слів чоловіка це метадон.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:58

jump
Так може місцеві вже мобілізовані?)
Andrey2512
 
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  #<1 ... 929930931932
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