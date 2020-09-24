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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:43

Ціни на нерухомість обвалилися: скільки коштує оренда та покупка квартир у Києві та Львові
https://espreso.tv/tsini-na-nerukhomist ... i-ta-lvovi

У Львові охочих орендувати житло теж дедалі менше. Після вторгнення Росії в Україну на місцевому ринку нерухомості спостерігався небувалий ажіотаж - кияни і жителі східних і центральних регіонів країни, які тікали від війни, готові були знімати квартири буквально за будь-які гроші. Місцеві ріелтори згадують, як житло винаймалося буквально за 5 хвилин після появи оголошення про здачу в оренду. Причому однокімнатна квартира могла здаватися за $800-1 тис. на місяць. Але на початку травня ситуація стала змінюватися – кияни та жителі інших великих міст масово повертаються та відмовляються платити нечувані ціни за оренду житла. Ріелтор Руслана Артім каже, що плата вже знизилася на 30-40%. Наприклад, вже зараз можна зняти квартиру за 7-8 тис. грн на місяць, тоді як ще кілька місяців тому знайти житло дешевше за 10 тис. грн на місяць було неможливо. На пл. Старий ринок можна винайняти двокімнатну квартиру з хорошим ремонтом за 15 тис. грн на місяць, що теж недорого.



кількість охочих продати житло у столиці Галичини зросла, а ось потенційних покупців немає. “Багато людей, особливо тих, які мають кілька квартир, хочуть продати житло та купити квартиру в Польщі, Чехії чи Іспанії”, - розповідає ріелтор. І додає, що продавці готові надати знижку до 20%. Але не більше. Однокімнатні у Львові стартують із $25 тис. В Ужгороді, Хмельницькому та Івано-Франківську надії на те, що переселенці купуватимуть житло, теж не справдилися. Поодинокі клієнти приходять на перегляди, але угоди не укладають, кажуть місцеві ріелтори.

Потенційні покупці побоюються, що вони витратять велику суму грошей, а до їхнього нового будинку потрапить ракета. І вони залишаться і без квартири, і без грошей. ”Інвесторам невигідно вкладати гроші у нерухомість і потім здавати її в оренду. Плата дуже низька і повертати вкладені інвестиції доведеться 20 років”
Востаннє редагувалось jump в Нед 22 тра, 2022 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:58

jump
Так може місцеві вже мобілізовані?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:06

  Andrey2512 написав:wild.tomcat

Тобто "хтось інший"? ЗСУ?


зсу з термінаторів складається чи може там особовий склад є, який набирають з громадян?
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:53

  jump написав:Але на початку травня ситуація стала змінюватися – кияни та жителі інших великих міст масово повертаються та відмовляються платити нечувані ціни за оренду житла.
сегодня постоял полчаса в очереди в атб и прифигел. Давно я не видел столько людей в одном месте. Пригород Киева.
vitaliian
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  #<1 ... 929930931932
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