Додано: Сер 25 тра, 2022 17:13

Наразі у Львові можна знайти житло якраз бізнес-класу, оскільки значну його частку винаймали переселенці з Києва, Харкова, а тепер багато з них повертаються додому. Роман Юськів додає, що, окрім переселенців, дорогі квартири орендували також різні гуманітарні місії, як-от представники іноземних фондів, що також вже виїхали.

Були сподівання, що переселенці купуватимуть у Львові житло, проте вони віддавали перевагу оренді, а зараз багато повертаються додому.

Ціни на оренду житла у Львові стали «довоєнними» і ще будуть знижуватися, – рієлторДешевих квартир все ж складно знайти, здебільшого доступні варіанти бізнес-класу.«Думаю, оренда житла ще буде дешевшати. Попри переселення, в Україні йде війна. Люди мають працювати, переселенці також шукають роботу, щоб мати далі за що жити. Цьогоріч прогнозують спад ВВП на 30%. Думаю, на 20% вартість оренди житла ще може знизитися. Наприклад, в Києві ціни опустилися вже на 40%», – припускає експерт.п.с.потихенько стабілізується ринок палива-усе більше заправок наливають. не потрібно стояти годинами, за 10-15 хв. уже можна заправитись.95пульс-5295-51дизель-58газ-40корків майже немає, понаєхи потихенько ретируються у свої краї