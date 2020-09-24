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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:43

Ціни на нерухомість обвалилися: скільки коштує оренда та покупка квартир у Києві та Львові
https://espreso.tv/tsini-na-nerukhomist ... i-ta-lvovi

У Львові охочих орендувати житло теж дедалі менше. Після вторгнення Росії в Україну на місцевому ринку нерухомості спостерігався небувалий ажіотаж - кияни і жителі східних і центральних регіонів країни, які тікали від війни, готові були знімати квартири буквально за будь-які гроші. Місцеві ріелтори згадують, як житло винаймалося буквально за 5 хвилин після появи оголошення про здачу в оренду. Причому однокімнатна квартира могла здаватися за $800-1 тис. на місяць. Але на початку травня ситуація стала змінюватися – кияни та жителі інших великих міст масово повертаються та відмовляються платити нечувані ціни за оренду житла. Ріелтор Руслана Артім каже, що плата вже знизилася на 30-40%. Наприклад, вже зараз можна зняти квартиру за 7-8 тис. грн на місяць, тоді як ще кілька місяців тому знайти житло дешевше за 10 тис. грн на місяць було неможливо. На пл. Старий ринок можна винайняти двокімнатну квартиру з хорошим ремонтом за 15 тис. грн на місяць, що теж недорого.



кількість охочих продати житло у столиці Галичини зросла, а ось потенційних покупців немає. “Багато людей, особливо тих, які мають кілька квартир, хочуть продати житло та купити квартиру в Польщі, Чехії чи Іспанії”, - розповідає ріелтор. І додає, що продавці готові надати знижку до 20%. Але не більше. Однокімнатні у Львові стартують із $25 тис. В Ужгороді, Хмельницькому та Івано-Франківську надії на те, що переселенці купуватимуть житло, теж не справдилися. Поодинокі клієнти приходять на перегляди, але угоди не укладають, кажуть місцеві ріелтори.

Потенційні покупці побоюються, що вони витратять велику суму грошей, а до їхнього нового будинку потрапить ракета. І вони залишаться і без квартири, і без грошей. ”Інвесторам невигідно вкладати гроші у нерухомість і потім здавати її в оренду. Плата дуже низька і повертати вкладені інвестиції доведеться 20 років”
Востаннє редагувалось jump в Нед 22 тра, 2022 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:58

jump
Так може місцеві вже мобілізовані?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:06

  Andrey2512 написав:wild.tomcat

Тобто "хтось інший"? ЗСУ?


зсу з термінаторів складається чи може там особовий склад є, який набирають з громадян?
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 15:53

:arrow:
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:05

  anduzenko написав:fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите


Прошло 2,5 года.
Доллар потерял 15% стоимости.
Объявление висит. Фото кухни и санузла по-прежнему нет.

(Вставить мем по вкусу.)
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:13

Ціни на оренду житла у Львові стали «довоєнними» і ще будуть знижуватися, – рієлтор

Дешевих квартир все ж складно знайти, здебільшого доступні варіанти бізнес-класу.

Наразі у Львові можна знайти житло якраз бізнес-класу, оскільки значну його частку винаймали переселенці з Києва, Харкова, а тепер багато з них повертаються додому. Роман Юськів додає, що, окрім переселенців, дорогі квартири орендували також різні гуманітарні місії, як-от представники іноземних фондів, що також вже виїхали.

«Думаю, оренда житла ще буде дешевшати. Попри переселення, в Україні йде війна. Люди мають працювати, переселенці також шукають роботу, щоб мати далі за що жити. Цьогоріч прогнозують спад ВВП на 30%. Думаю, на 20% вартість оренди житла ще може знизитися. Наприклад, в Києві ціни опустилися вже на 40%», – припускає експерт.

Були сподівання, що переселенці купуватимуть у Львові житло, проте вони віддавали перевагу оренді, а зараз багато повертаються додому.
https://tvoemisto.tv/news/tsiny_za_oren ... 32786.html

п.с.
потихенько стабілізується ринок палива-усе більше заправок наливають. не потрібно стояти годинами, за 10-15 хв. уже можна заправитись.
95пульс-52
95-51
дизель-58
газ-40
корків майже немає, понаєхи потихенько ретируються у свої краї
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:, на 20% вартість оренди житла ще може знизитися

А цікаво, на скільки, ціна на саме житло знизиться - теж на 20%? Чи більше?
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 05:21

У Долярека, прямо паац порівняно з цим.
В Кошаліні сбудують кавалірку площею 2,5 кв м.
https://koszalin.wyborcza.pl/koszalin/7 ... 1-L.2.duzy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:00

  Успіх написав:
  jump написав:, на 20% вартість оренди житла ще може знизитися

А цікаво, на скільки, ціна на саме житло знизиться - теж на 20%? Чи більше?


викупите весь поверх смартів у ріел-ситі :lol:

хрунь шле Вам вітання :lol:

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