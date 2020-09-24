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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 930931932933
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:07

  vitaliian написав:[quote="5436689:

По состоянию на сегодняшний день только 19% внутренних переселенцев работают, 80% - не имеют работы. 39% временно безработных намерены искать работу на Львовщине, 54% не намерены.



Бійка між переселенцями на Львівщині завершилася смертю 32-річного чоловіка
Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 травня 2022 року приблизно о 21 год 10 хв, підозрюваний (42-річний луганчанин), перебуваючи у приміщенні загального коридору школи Новояворівського ЗЗСО 1-3 ступенів №1 під час словесного конфлікту, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з потерпілим (32-річним мешканцем Донеччини), наніс йому один удар кулаком правої руки в ділянку шиї, внаслідок чого потерпілий втратив рівновагу та обличчям впав на бетонну підлогу.

Після цього переселенець схопив потерпілого за його ліву руку та потягнув за собою на сходову ділянку подвір`я школи, в результаті чого останній впав на ліву сторону обличчя до бетонного покриття сходів та отримав закриту черепно-мозкову травму та інші тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили згодом смерть потерпілого.

Підозрюваний раніше судимий у 5 злочинах, відтак, до нього застосовано обґрунтований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням у Державній установі «Львівська установа виконання покарань №19», без визначення розміру застави.
Інцидент трапився 7 травня 2022 року близько 9 години вечора у Новояворівську.

Про злочин повідомили у Львівському апеляційному суді.
jump
 
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