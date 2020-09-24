jump написав:

Ціни на нерухомість обвалилися: скільки коштує оренда та покупка квартир у Києві та ЛьвовіУ Львові охочих орендувати житло теж дедалі менше. Після вторгнення Росії в Україну на місцевому ринку нерухомості спостерігався небувалий ажіотаж - кияни і жителі східних і центральних регіонів країни, які тікали від війни, готові були знімати квартири буквально за будь-які гроші. Місцеві ріелтори згадують, як житло винаймалося буквально за 5 хвилин після появи оголошення про здачу в оренду. Причому однокімнатна квартира могла здаватися за $800-1 тис. на місяць. Але на початку травня ситуація стала змінюватися – кияни та жителі інших великих міст масово повертаються та відмовляються платити нечувані ціни за оренду житла. Ріелтор Руслана Артім каже, що плата вже знизилася на 30-40%. Наприклад, вже зараз можна зняти квартиру за 7-8 тис. грн на місяць, тоді як ще кілька місяців тому знайти житло дешевше за 10 тис. грн на місяць було неможливо. На пл. Старий ринок можна винайняти двокімнатну квартиру з хорошим ремонтом за 15 тис. грн на місяць, що теж недорого.кількість охочих продати житло у столиці Галичини зросла, а ось потенційних покупців немає. “Багато людей, особливо тих, які мають кілька квартир, хочуть продати житло та купити квартиру в Польщі, Чехії чи Іспанії”, - розповідає ріелтор. І додає, що продавці готові надати знижку до 20%. Але не більше. Однокімнатні у Львові стартують із $25 тис. В Ужгороді, Хмельницькому та Івано-Франківську надії на те, що переселенці купуватимуть житло, теж не справдилися. Поодинокі клієнти приходять на перегляди, але угоди не укладають, кажуть місцеві ріелтори.Потенційні покупці побоюються, що вони витратять велику суму грошей, а до їхнього нового будинку потрапить ракета. І вони залишаться і без квартири, і без грошей. ”Інвесторам невигідно вкладати гроші у нерухомість і потім здавати її в оренду. Плата дуже низька і повертати вкладені інвестиції доведеться 20 років”