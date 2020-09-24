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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 930931932933
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:18

  jump написав:Ціни на нерухомість обвалилися: скільки коштує оренда та покупка квартир у Києві та Львові
https://espreso.tv/tsini-na-nerukhomist ... i-ta-lvovi

У Львові охочих орендувати житло теж дедалі менше. Після вторгнення Росії в Україну на місцевому ринку нерухомості спостерігався небувалий ажіотаж - кияни і жителі східних і центральних регіонів країни, які тікали від війни, готові були знімати квартири буквально за будь-які гроші. Місцеві ріелтори згадують, як житло винаймалося буквально за 5 хвилин після появи оголошення про здачу в оренду. Причому однокімнатна квартира могла здаватися за $800-1 тис. на місяць. Але на початку травня ситуація стала змінюватися – кияни та жителі інших великих міст масово повертаються та відмовляються платити нечувані ціни за оренду житла. Ріелтор Руслана Артім каже, що плата вже знизилася на 30-40%. Наприклад, вже зараз можна зняти квартиру за 7-8 тис. грн на місяць, тоді як ще кілька місяців тому знайти житло дешевше за 10 тис. грн на місяць було неможливо. На пл. Старий ринок можна винайняти двокімнатну квартиру з хорошим ремонтом за 15 тис. грн на місяць, що теж недорого.



кількість охочих продати житло у столиці Галичини зросла, а ось потенційних покупців немає. “Багато людей, особливо тих, які мають кілька квартир, хочуть продати житло та купити квартиру в Польщі, Чехії чи Іспанії”, - розповідає ріелтор. І додає, що продавці готові надати знижку до 20%. Але не більше. Однокімнатні у Львові стартують із $25 тис. В Ужгороді, Хмельницькому та Івано-Франківську надії на те, що переселенці купуватимуть житло, теж не справдилися. Поодинокі клієнти приходять на перегляди, але угоди не укладають, кажуть місцеві ріелтори.

Потенційні покупці побоюються, що вони витратять велику суму грошей, а до їхнього нового будинку потрапить ракета. І вони залишаться і без квартири, і без грошей. ”Інвесторам невигідно вкладати гроші у нерухомість і потім здавати її в оренду. Плата дуже низька і повертати вкладені інвестиції доведеться 20 років”


Одні пишуть, що дешевіє інші що дорожчає :lol:
https://misto.lun.ua/price?city=113&cur ... te=05-2022
Це значить, що на ринку бардак і ціна нерухомості фактично шукає рівновагу
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:50

  Львівський БатяР написав:Одні пишуть, що дешевіє інші що дорожчає :lol:
https://misto.lun.ua/price?city=113&cur ... te=05-2022
Це значить, що на ринку бардак і ціна нерухомості фактично шукає рівновагу


Це ж лун :lol:
забудовники щодня мантрують-лише подорожчання, хоча насправді уже давно смокчуть чупа-чупса, а незабаром будуть смоктати щось інше :oops:

у місті лише поодинокі будови щось десь там колись шпортають 8)

а сьогодні НБУ обліківочку під 25% загнав-шалений удар під дих...

і що тепер з тими бетонними паралепіпедами буде?!
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:забудовники щодня мантрують-лише подорожчання, хоча насправді уже давно смокчуть чупа-чупса, а незабаром будуть смоктати щось інше

І лише один Ріел - незламний! :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:50

цвіт нації...

одні здають позиції ЗСУ на сході/півдні, інші на Львівщині "працюють"...

Львівські поліцейські затримали наркоторговців з Запоріжжя та Донеччини

хлопці тимчасово проживали у Львові та можуть бути причетні до розповсюджування наркотичних та психотропних речовин через розкладання «закладок» на території міста. Окрім того, мешканець Запорізької області перебував у розшуку.
https://zaxid.net/bilya_zaliznichnogo_v ... i_n1543911
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 18:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Менше штуки М2 - це вже почалось "падіння цін", чи лише "легкий старт"? :)

Це сусідній будинок поруч мого ;)
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:19

  Успіх написав:Менше штуки М2 - це вже почалось "падіння цін", чи лише "легкий старт"? :)

Це сусідній будинок поруч мого ;)

То так знято, чи там дійсно всі кухні та кімнати якісь непропорційно довгі?! Тунельного типу, щоб на один загальний коридор більше квартир можна було втиснути.
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