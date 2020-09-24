RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 931932933934
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:40

  Успіх написав:
  _hunter написав:
  Успіх написав:От тому і затягування здачі в експлуатацію моєї черги - грає мені на руку ;)

Не совсем понял, как вечный недострой может "грати на руку", ну да ладно...

Закінчення війни = завершення будівництва
\\\

Там знак "=" как-то очень смело поставлен. При этом человек только в предыдущем посте написал, почему шансы на "добудуй" только падают...
_hunter
 
Повідомлень: 6977
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 931932933934
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, zerocool, Феодал і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 561, 562, 563
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5626 957347
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 чер, 2022 17:53
akurt
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 20, 21, 22
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
210 51237
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 21:15
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 60652
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.