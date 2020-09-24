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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:40
Успіх написав: _hunter написав: Успіх написав:
От тому і затягування здачі в експлуатацію моєї черги - грає мені на руку
Не совсем понял, как вечный
недострой может "грати на руку", ну да ладно...
Закінчення війни = завершення будівництва
\\\
Там знак "=" как-то очень смело поставлен. При этом человек только в предыдущем посте написал, почему шансы на "добудуй" только падают...
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