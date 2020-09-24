Там знак "=" как-то очень смело поставлен. При этом человек только в предыдущем посте написал, почему шансы на "добудуй" только падают...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:40
Там знак "=" как-то очень смело поставлен. При этом человек только в предыдущем посте написал, почему шансы на "добудуй" только падают...
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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