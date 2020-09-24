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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 931932933934
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:40

  Успіх написав:
  _hunter написав:
  Успіх написав:От тому і затягування здачі в експлуатацію моєї черги - грає мені на руку ;)

Не совсем понял, как вечный недострой может "грати на руку", ну да ладно...

Закінчення війни = завершення будівництва
\\\

Там знак "=" как-то очень смело поставлен. При этом человек только в предыдущем посте написал, почему шансы на "добудуй" только падают...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  _hunter написав:шансы на "добудуй" только

Це все зрозуміло/логічно...
Але, вже від багатьох чув, що новобуди, які мають готовність 80% - будуть добудовувати!
А в моїй секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення! ;)
(ролик 2хв - можна глянути ;) )

Тож - все буде добре!
Все буде УСПІХ! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:39

  Успіх написав:секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення
хорошо хоть в ипотеку не влезли. Дважды повезло)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 06:10

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення
хорошо хоть в ипотеку не влезли. Дважды повезло)

Так в мене б орендарі за мене сплачували іпотеку :lol: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 06:13

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення
хорошо хоть в ипотеку не влезли. Дважды повезло)

Так в мене б орендарі за мене сплачували іпотеку :lol: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Щоб орендарі сплачували, спочатку в оренду треба здати.
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