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Це все зрозуміло/логічно... Але, вже від багатьох чув, що новобуди, які мають готовність 80% - будуть добудовувати! А в моїй секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення! (ролик 2хв - можна глянути )
Внаслідок ракетного обстрілу Чорткова, що на Тернопільщині, постраждало 23 людини, серед них – дівчинка, яка разом з сім’єю переїхала із Харкова. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Труш. https://glavcom.ua/news/vnaslidok-raket ... 52508.html