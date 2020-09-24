Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:40
Успіх написав: _hunter написав: Успіх написав:
От тому і затягування здачі в експлуатацію моєї черги - грає мені на руку
Не совсем понял, как
вечный
недострой может "грати на руку", ну да ладно...
Закінчення війни = завершення будівництва
\\\
Там знак "=" как-то очень смело поставлен. При этом человек только в предыдущем посте написал, почему шансы на "добудуй" только падают...
_hunter
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:11
_hunter написав:
шансы на "добудуй" только
Це все зрозуміло/логічно...
Але, вже від багатьох чув, що новобуди, які мають готовність 80% - будуть добудовувати!
А в моїй секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення!
(ролик 2хв - можна глянути
)
Тож - все буде добре!
Все буде УСПІХ!
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:39
Успіх написав:
секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення
хорошо хоть в ипотеку не влезли. Дважды повезло)
vitaliian
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Додано: Суб 11 чер, 2022 06:10
vitaliian написав: Успіх написав:
секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення
хорошо хоть в ипотеку не влезли. Дважды повезло)
Так в мене б орендарі за мене сплачували іпотеку
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Додано: Суб 11 чер, 2022 06:13
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення
хорошо хоть в ипотеку не влезли. Дважды повезло)
Так в мене б орендарі за мене сплачували іпотеку
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Щоб орендарі сплачували, спочатку в оренду треба здати.
Bolt
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Додано: Нед 12 чер, 2022 20:13
Внаслідок ракетного обстрілу Чорткова, що на Тернопільщині, постраждало 23 людини, серед них – дівчинка, яка разом з сім’єю переїхала із Харкова. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Труш.
https://glavcom.ua/news/vnaslidok-raket ... 52508.html
vitaliian
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:59
Продажі нерухомості відновилися, але покупців нема. Що далі?
За поки що непідтвердженою інформацією, деякі забудовники почали демпінгувати і продають готові квартири зі знижкою 20-40%.
Війна може спровокувати нові банкрутства на ринку нерухомості. Через низький попит на квартири ціни зростатимуть повільніше, ніж собівартість будівництва.
Девелопери зменшуватимуть маржу. У поєднанні з відсутністю продажів у них може не вистачити коштів на добудову незавершених будинків.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 17/688257/
Офіси порожні...
новобуди законсервовані, за винятком кількох...
jump
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Додано: Вів 21 чер, 2022 10:13
jump написав:
Офіси порожні...
новобуди законсервовані,
за винятком кількох...
Ріел - рулить!©
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:50
Ну що ж - а тим часом ми чекаємо на свіжу інформацію по РН Львова від Роберто, який десь має бути скоро(а може і вже є) у Львові.
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