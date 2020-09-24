Там знак "=" как-то очень смело поставлен. При этом человек только в предыдущем посте написал, почему шансы на "добудуй" только падают...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:40
Там знак "=" как-то очень смело поставлен. При этом человек только в предыдущем посте написал, почему шансы на "добудуй" только падают...
Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:39
Додано: Суб 11 чер, 2022 06:10
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Так в мене б орендарі за мене сплачували іпотеку Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Суб 11 чер, 2022 06:13
Щоб орендарі сплачували, спочатку в оренду треба здати.
Додано: Нед 12 чер, 2022 20:13
Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:59
Продажі нерухомості відновилися, але покупців нема. Що далі?
За поки що непідтвердженою інформацією, деякі забудовники почали демпінгувати і продають готові квартири зі знижкою 20-40%.
Війна може спровокувати нові банкрутства на ринку нерухомості. Через низький попит на квартири ціни зростатимуть повільніше, ніж собівартість будівництва.
Девелопери зменшуватимуть маржу. У поєднанні з відсутністю продажів у них може не вистачити коштів на добудову незавершених будинків.
Офіси порожні...
новобуди законсервовані, за винятком кількох...
Додано: Вів 21 чер, 2022 10:13
Залишуться лише сильніші!© Бест зе Бест!©)))
Додано: Вів 28 чер, 2022 10:50
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну що ж - а тим часом ми чекаємо на свіжу інформацію по РН Львова від Роберто, який десь має бути скоро(а може і вже є) у Львові.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:09
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ще б такий ролик/роздуми зняли б про новобудови міста Лева - було б цікаво!
В нашому місті має бути картина наполовину "по-іншому", якщо не зовсім "по-іншому"?🤔
Може таке бути, що ціни на новобудови(як і котловани) будуть "замороженими" до завершення війни, а далі - плавний ріст?🤔
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