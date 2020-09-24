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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 932933934935>
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:40

  Успіх написав:
  _hunter написав:
  Успіх написав:От тому і затягування здачі в експлуатацію моєї черги - грає мені на руку ;)

Не совсем понял, как вечный недострой может "грати на руку", ну да ладно...

Закінчення війни = завершення будівництва
\\\

Там знак "=" как-то очень смело поставлен. При этом человек только в предыдущем посте написал, почему шансы на "добудуй" только падают...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  _hunter написав:шансы на "добудуй" только

Це все зрозуміло/логічно...
Але, вже від багатьох чув, що новобуди, які мають готовність 80% - будуть добудовувати!
А в моїй секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення! ;)
(ролик 2хв - можна глянути ;) )

Тож - все буде добре!
Все буде УСПІХ! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:39

  Успіх написав:секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення
хорошо хоть в ипотеку не влезли. Дважды повезло)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 06:10

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення
хорошо хоть в ипотеку не влезли. Дважды повезло)

Так в мене б орендарі за мене сплачували іпотеку :lol: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 06:13

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:секції 1Б - вже влаштовують водопостачання/каналізацію/опалення
хорошо хоть в ипотеку не влезли. Дважды повезло)

Так в мене б орендарі за мене сплачували іпотеку :lol: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Щоб орендарі сплачували, спочатку в оренду треба здати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:13

Внаслідок ракетного обстрілу Чорткова, що на Тернопільщині, постраждало 23 людини, серед них – дівчинка, яка разом з сім’єю переїхала із Харкова. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Труш. https://glavcom.ua/news/vnaslidok-raket ... 52508.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:59

Продажі нерухомості відновилися, але покупців нема. Що далі?
За поки що непідтвердженою інформацією, деякі забудовники почали демпінгувати і продають готові квартири зі знижкою 20-40%.

Війна може спровокувати нові банкрутства на ринку нерухомості. Через низький попит на квартири ціни зростатимуть повільніше, ніж собівартість будівництва.

Девелопери зменшуватимуть маржу. У поєднанні з відсутністю продажів у них може не вистачити коштів на добудову незавершених будинків.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 17/688257/

Офіси порожні...
новобуди законсервовані, за винятком кількох...
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 10:13

Залишуться лише сильніші!© Бест зе Бест!©)))

  jump написав:Офіси порожні...
новобуди законсервовані, за винятком кількох...

Ріел - рулить!© :lol: :D
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну що ж - а тим часом ми чекаємо на свіжу інформацію по РН Львова від Роберто, який десь має бути скоро(а може і вже є) у Львові.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!


Ще б такий ролик/роздуми зняли б про новобудови міста Лева - було б цікаво!
В нашому місті має бути картина наполовину "по-іншому", якщо не зовсім "по-іншому"?🤔
Може таке бути, що ціни на новобудови(як і котловани) будуть "замороженими" до завершення війни, а далі - плавний ріст?🤔
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