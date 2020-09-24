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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:15
Успіх написав:
Може таке бути, що ціни на новобудови(як і котловани) будуть "замороженими" до завершення війни, а далі - плавний ріст
если учётную ставку снизят до 2-3%, а пока выгоднее держать бабло на депозитах чем в стройках. Вы же понимаете без инвесторов стройки сразу станут проблемными, наши застройщики за свои не строят. Потом как зависнет 1-2 тыс непроданных квартир. Дурных нема.
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vitaliian
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:56
vitaliian
Так інвестори, думаю знайдуться після війни на котловани, або готове в місті Лева?
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Успіх
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