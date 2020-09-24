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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 933934935936
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Так сказали по ящику , що шахтарів більш ніж достатньо.Ще й по 5 бажаючих на кожне місце. Так в, чому проблема?! Чи може брешуть?

Пляяяяяяя!
Ви Арестовичу вірите на всі 💯, чи хлопцям з окопів?
Що ваші знайомі кажуть, які є/чи бувають на вогневій?(чи таких знайомих нема у вас?)
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:04

  Bolt написав:Чи може брешуть?

Никогда такого не было и вот опять(с)
Я завжди дивлюся на те, що роблять, а не що говорять.

то якщо кажуть що черги з бажаючих , а тим часом на кожному клаптику Львову роздаються повістки - то значить справи кепські.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:11

ДумайТЕ!©

  curiousobro написав:якщо кажуть що черги з бажаючих

Це було ще в березні!
А реальність, на моменті, як бачите >>>
  curiousobro написав:тим часом на кожному клаптику Львову роздаються повістки
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:18

  Успіх написав:
  curiousobro написав:якщо кажуть що черги з бажаючих

Це було ще в березні!
А реальність, на моменті, як бачите >>>
  curiousobro написав:тим часом на кожному клаптику Львову роздаються повістки

Саме дивне, що в Києві такого нема.
І цьому пояснення я не знаю
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:23

  curiousobro написав:
  Bolt написав:Чи може брешуть?

Никогда такого не было и вот опять(с)
Я завжди дивлюся на те, що роблять, а не що говорять.

то якщо кажуть що черги з бажаючих , а тим часом на кожному клаптику Львову роздаються повістки - то значить справи кепські.

Можуть бути перекос на місцях. В мене троюрідний брат жив десь місяць(сам з Вінниччини, але працював в Одесі), тільки приїхав додому принесли з тергромади повістку, головне прийшов до війскомату, а там навіть невкурсі, що повістка видана, хоча теоретично, мала бути за підписом воєнкома.Тобто самодіяльність. Для себе вирішив життя і здоров'я одне, а місць для комфортного проживання є багато.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:24

  curiousobro написав:
  Успіх написав:
  curiousobro написав:якщо кажуть що черги з бажаючих

Це було ще в березні!
А реальність, на моменті, як бачите >>>
  curiousobro написав:тим часом на кожному клаптику Львову роздаються повістки

Саме дивне, що в Києві такого нема.
І цьому пояснення я не знаю

Таке враження, що спеціально народ хочуть обізлити. Не знаю для чого.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:26

  curiousobro написав:Саме дивне, що в Києві такого нема.
І цьому пояснення я не знаю
от себя могу предположить 1. Во Львов эвакуировались много населения с востока теперь их ищут военкомы 2. Киев географически значительно больше, на каждом углу раздавать повестки надо пол. армии с фронта снять. 3. Львов голосовал за Порошенко для львовян и лучшие места в окопах... Все три версии мое имхо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:34

  vitaliian написав:
  curiousobro написав:Саме дивне, що в Києві такого нема.
І цьому пояснення я не знаю
от себя могу предположить 1. Во Львов эвакуировались много населения с востока теперь их ищут военкомы 2. Киев географически значительно больше, на каждом углу раздавать повестки надо пол. армии с фронта снять. 3. Львов голосовал за Порошенко для львовян и лучшие места в окопах... Все три версии мое имхо.

Подписался на группу в телеге, такое впечатление, что по крайней мере батальон военкомов раздаёт, под Пивденный целый бус военных приехал.Лаже если втулят, Хрен пойду, я тут сумму равную штрафу за неявку на море за день просираю.Армия как была рабочие-крестьянской, так и осталась за малым исключением.
Кстати в телеге по Закарпатским повесткам, люди пишут, что вроде их военком областной бывший луганский,Тож может просто показывает кузькину мать.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:52

Сумно, плять!©

  Bolt написав:Армия как была рабочие-крестьянской, так и осталась за малым исключением

То пістааааааа.... :?
Нє, ну я якби і розумію це/нічого нового, але все одно - то пістааааааа... :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:09

  Успіх написав:
  Bolt написав:Армия как была рабочие-крестьянской, так и осталась за малым исключением

То пістааааааа.... :?
Нє, ну я якби і розумію це/нічого нового, але все одно - то пістааааааа... :shock:

Саме тому пуйло боїться оголошувати мобілізацію, бо його тоді завалять не якісь спецслужби, патріоти чи кілери від олігархів, а звичайні мамаші у яких рідну кровиночку на якусь не зрозуміло війну забирають.
Bolt
 
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