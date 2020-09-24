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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:15

  Успіх написав:Може таке бути, що ціни на новобудови(як і котловани) будуть "замороженими" до завершення війни, а далі - плавний ріст
если учётную ставку снизят до 2-3%, а пока выгоднее держать бабло на депозитах чем в стройках. Вы же понимаете без инвесторов стройки сразу станут проблемными, наши застройщики за свои не строят. Потом как зависнет 1-2 тыс непроданных квартир. Дурных нема.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:56

vitaliian
Так інвестори, думаю знайдуться після війни на котловани, або готове в місті Лева?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 11:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ після нашої перемоги!))

Агов, львів'яни!!!
Де ви всі поховалися?
Обороняєте Карпати?))

Розказуйте, що там з нерухомістю міста Лева? Крани - крутяться, будинки - будуються?

Бо я можу сказати лише про Ріелсіті - прочитавши/глянувши в інеті.
І про Грінвіль Парк, який будують біля мого будинку - з переказу/інформації моєї дружини))
Дружина каже, що наче, бачить так: 1 тиждень - активно будівельники вовтузяться на будові, - 2й - вже слабенько... - тоді знову тиждень активно працюють... тоді - знову....
Коротше наче працюють тиждень-через- тиждень)) - тобто, розтягують роботу... - але, все одно ж - працюють/будують!

А що по інших будовах?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 16:24

  Успіх написав:Агов, львів'яни!!!
Де ви всі поховалися?
Обороняєте Карпати?))

Розказуйте, що там з нерухомістю міста Лева? Крани - крутяться, будинки - будуються?

Бо я можу сказати лише про Ріелсіті - прочитавши/глянувши в інеті.
І про Грінвіль Парк, який будують біля мого будинку - з переказу/інформації моєї дружини))
Дружина каже, що наче, бачить так: 1 тиждень - активно будівельники вовтузяться на будові, - 2й - вже слабенько... - тоді знову тиждень активно працюють... тоді - знову....
Коротше наче працюють тиждень-через- тиждень)) - тобто, розтягують роботу... - але, все одно ж - працюють/будують!

А що по інших будовах?

В Албанії переховуюсь. Читаю в тг які жахіття виробляють львівські воєнкоми. Покусились навіть на святе, на виході з Гарденсу повістки роздають. Ще днів на десять грошей вистачить, а потім доведеться до Львова вертатись😟
По місцевому ринку можу сказати, що порівняно з доковідним роком ціни ракетою в 2 рази. 😥
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:06

[quote="5456940:Bolt"]а потім доведеться до Львова вертатись😟
По місцевому ринку можу сказати, що порівняно з доковідним роком ціни ракетою в 2 рази. 😥[/quote]
Я тиждень тому як у Львів приїхав і відверто кажучи нічого такого страшного не помітив, щоб боятись повертатитись до міста, окрім хіба перестрашених повістками. Сирен взагалі не було вже 5й день.
То ви кажете в Албананії нерухомість піднялась в ціні на 100% на аренду чи продаж ?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Я тиждень тому як у Львів приїхав і відверто кажучи нічого такого страшного не помітив

Що там - по всьому місту крани крутяться - ЖК будуються?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:10

  Успіх написав:Що там - по всьому місту крани крутяться - ЖК будуються?


все стоїть від 24.02, крім кількох новобудів
більшість понаєхів здриснула назад у свої міста або далі за бугор
купа квартир/будинків на ринку оренди та продажу/купівлі, лиш нема кому то все купувати.

приїдете з купою заробленого бабла-скупите пів-Львова 8)
а комерційки скільки порожньої :shock:

ресторани у самому центрі закриваються :shock:
У Львові закривають ресторан «Шампанерія Х&Х»
Ресторан повністю припинить свою роботу 13 липня.

У Львові закрили Cafe1 із локацією для поцілунків
«Cafe1» – ресторан з вінтажним інтер'єром у центрі Львова, що розташовувався у провулку за Катедральним собором.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:29

  roberto dark написав:
  Bolt написав:а потім доведеться до Львова вертатись😟
По місцевому ринку можу сказати, що порівняно з доковідним роком ціни ракетою в 2 рази. 😥

Я тиждень тому як у Львів приїхав і відверто кажучи нічого такого страшного не помітив, щоб боятись повертатитись до міста, окрім хіба перестрашених повістками. Сирен взагалі не було вже 5й день.
То ви кажете в Албананії нерухомість піднялась в ціні на 100% на аренду чи продаж ?

За аренду вже плачу 7 років поспіль однаково. А от вартість первинки в два рази підскочила.
https://www.holprop.com/property/sale/a ... a/saranda/
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 11 лип, 2022 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:34

  jump написав:
  Успіх написав:Що там - по всьому місту крани крутяться - ЖК будуються?


все стоїть від 24.02, крім кількох новобудів
більшість понаєхів здриснула назад у свої міста або далі за бугор
купа квартир/будинків на ринку оренди та продажу/купівлі, лиш нема кому то все купувати.

приїдете з купою заробленого бабла-скупите пів-Львова 8)
а комерційки скільки порожньої :shock:

ресторани у самому центрі закриваються :shock:
У Львові закривають ресторан «Шампанерія Х&Х»
Ресторан повністю припинить свою роботу 13 липня.

У Львові закрили Cafe1 із локацією для поцілунків
«Cafe1» – ресторан з вінтажним інтер'єром у центрі Львова, що розташовувався у провулку за Катедральним собором.

Добре, що не піддався на провокацію, і коли наші лупили з київлян по косарю баксів за двушку бабушатник, я своему квартиранту накинув 500 грн. Пісец за двушку навіть жалюгідні 200$ не витягую. А тут за 16 днів доведеться викласти майже 700€.🤦‍♂️
Пи. Си. Може дійсно на бундес чухати, спочатку на матрасику в спортзалі, а потім куда німецька мрія виведе?!
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