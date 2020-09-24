Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Може таке бути, що ціни на новобудови(як і котловани) будуть "замороженими" до завершення війни, а далі - плавний ріст
если учётную ставку снизят до 2-3%, а пока выгоднее держать бабло на депозитах чем в стройках. Вы же понимаете без инвесторов стройки сразу станут проблемными, наши застройщики за свои не строят. Потом как зависнет 1-2 тыс непроданных квартир. Дурных нема.
Агов, львів'яни!!! Де ви всі поховалися? Обороняєте Карпати?))
Розказуйте, що там з нерухомістю міста Лева? Крани - крутяться, будинки - будуються?
Бо я можу сказати лише про Ріелсіті - прочитавши/глянувши в інеті. І про Грінвіль Парк, який будують біля мого будинку - з переказу/інформації моєї дружини)) Дружина каже, що наче, бачить так: 1 тиждень - активно будівельники вовтузяться на будові, - 2й - вже слабенько... - тоді знову тиждень активно працюють... тоді - знову.... Коротше наче працюють тиждень-через- тиждень)) - тобто, розтягують роботу... - але, все одно ж - працюють/будують!
Успіх написав:Агов, львів'яни!!! Де ви всі поховалися? Обороняєте Карпати?))
Розказуйте, що там з нерухомістю міста Лева? Крани - крутяться, будинки - будуються?
Бо я можу сказати лише про Ріелсіті - прочитавши/глянувши в інеті. І про Грінвіль Парк, який будують біля мого будинку - з переказу/інформації моєї дружини)) Дружина каже, що наче, бачить так: 1 тиждень - активно будівельники вовтузяться на будові, - 2й - вже слабенько... - тоді знову тиждень активно працюють... тоді - знову.... Коротше наче працюють тиждень-через- тиждень)) - тобто, розтягують роботу... - але, все одно ж - працюють/будують!
А що по інших будовах?
В Албанії переховуюсь. Читаю в тг які жахіття виробляють львівські воєнкоми. Покусились навіть на святе, на виході з Гарденсу повістки роздають. Ще днів на десять грошей вистачить, а потім доведеться до Львова вертатись😟 По місцевому ринку можу сказати, що порівняно з доковідним роком ціни ракетою в 2 рази. 😥
[quote="5456940:Bolt"]а потім доведеться до Львова вертатись😟 По місцевому ринку можу сказати, що порівняно з доковідним роком ціни ракетою в 2 рази. 😥[/quote] Я тиждень тому як у Львів приїхав і відверто кажучи нічого такого страшного не помітив, щоб боятись повертатитись до міста, окрім хіба перестрашених повістками. Сирен взагалі не було вже 5й день. То ви кажете в Албананії нерухомість піднялась в ціні на 100% на аренду чи продаж ?
Bolt написав:а потім доведеться до Львова вертатись😟 По місцевому ринку можу сказати, що порівняно з доковідним роком ціни ракетою в 2 рази. 😥
Я тиждень тому як у Львів приїхав і відверто кажучи нічого такого страшного не помітив, щоб боятись повертатитись до міста, окрім хіба перестрашених повістками. Сирен взагалі не було вже 5й день. То ви кажете в Албананії нерухомість піднялась в ціні на 100% на аренду чи продаж ?
Успіх написав:Що там - по всьому місту крани крутяться - ЖК будуються?
все стоїть від 24.02, крім кількох новобудів більшість понаєхів здриснула назад у свої міста або далі за бугор купа квартир/будинків на ринку оренди та продажу/купівлі, лиш нема кому то все купувати.
приїдете з купою заробленого бабла-скупите пів-Львова а комерційки скільки порожньої
ресторани у самому центрі закриваються У Львові закривають ресторан «Шампанерія Х&Х» Ресторан повністю припинить свою роботу 13 липня.
У Львові закрили Cafe1 із локацією для поцілунків «Cafe1» – ресторан з вінтажним інтер'єром у центрі Львова, що розташовувався у провулку за Катедральним собором.
Добре, що не піддався на провокацію, і коли наші лупили з київлян по косарю баксів за двушку бабушатник, я своему квартиранту накинув 500 грн. Пісец за двушку навіть жалюгідні 200$ не витягую. А тут за 16 днів доведеться викласти майже 700€.🤦♂️ Пи. Си. Може дійсно на бундес чухати, спочатку на матрасику в спортзалі, а потім куда німецька мрія виведе?!