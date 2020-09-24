Успіх написав:jump написав:
все стоїть від 24.02, крім кількох новобудів
більшість понаєхів здриснула назад у свої міста або далі за бугор
купа квартир/будинків на ринку оренди та продажу/купівлі, лиш нема кому то все купувати.
приїдете з купою заробленого бабла-скупите пів-Львова
а комерційки скільки порожньої
ресторани у самому центрі закриваються
У Львові закривають ресторан «Шампанерія Х&Х»
Ресторан повністю припинить свою роботу 13 липня.
У Львові закрили Cafe1 із локацією для поцілунків
«Cafe1» – ресторан з вінтажним інтер'єром у центрі Львова, що розташовувався у провулку за Катедральним собором.
А що по цінах?
На скільки впали ціни на житло від довоєнних?
А на комерційну?
Є якісь реальні приклади/об'єкти?
А то я по ріелсіті - зовсім падіння цін НЕ бачу?🤔
Не стільки цікавий рівень цін, а скільки реальних угод купівлі продажу.