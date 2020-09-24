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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 933934935936
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:01

  Успіх написав:
  jump написав:
  Успіх написав:Що там - по всьому місту крани крутяться - ЖК будуються?


все стоїть від 24.02, крім кількох новобудів
більшість понаєхів здриснула назад у свої міста або далі за бугор
купа квартир/будинків на ринку оренди та продажу/купівлі, лиш нема кому то все купувати.

приїдете з купою заробленого бабла-скупите пів-Львова 8)
а комерційки скільки порожньої :shock:

ресторани у самому центрі закриваються :shock:
У Львові закривають ресторан «Шампанерія Х&Х»
Ресторан повністю припинить свою роботу 13 липня.

У Львові закрили Cafe1 із локацією для поцілунків
«Cafe1» – ресторан з вінтажним інтер'єром у центрі Львова, що розташовувався у провулку за Катедральним собором.

А що по цінах?
На скільки впали ціни на житло від довоєнних?
А на комерційну?
Є якісь реальні приклади/об'єкти?

А то я по ріелсіті - зовсім падіння цін НЕ бачу?🤔

Не стільки цікавий рівень цін, а скільки реальних угод купівлі продажу.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:49

Ріел - рулить! ;)

До речі - з елементами зеленого кольору - це мій!👍 :D

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:43

  Bolt написав:Пи. Си. Може дійсно на бундес чухати, спочатку на матрасику в спортзалі, а потім куда німецька мрія виведе?!

То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:32

  roberto dark написав:
  Bolt написав:Пи. Си. Може дійсно на бундес чухати, спочатку на матрасику в спортзалі, а потім куда німецька мрія виведе?!

То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?

Поки можна шаройопитись в Україні до жодного Бундес я не поїду. І так мушу на наступному тижні бути у Львові, ОСББ вже почало термовентилі та лічильники тепла на батареї ставити. Тре бути присутньому.
Bolt
 
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  #<1 ... 933934935936
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