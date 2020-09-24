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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:01
Успіх написав: jump написав: Успіх написав:
Що там - по всьому місту крани крутяться - ЖК будуються?
все стоїть від 24.02, крім кількох новобудів
більшість понаєхів здриснула назад у свої міста або далі за бугоркупа квартир/будинків на ринку оренди та продажу/купівлі, лиш нема кому то все купувати.
приїдете з купою заробленого бабла-скупите пів-Львова
а комерційки скільки порожньої
ресторани у самому центрі закриваються
У Львові закривають ресторан «Шампанерія Х&Х»
Ресторан повністю припинить свою роботу 13 липня.
У Львові закрили Cafe1 із локацією для поцілунків
«Cafe1» – ресторан з вінтажним інтер'єром у центрі Львова, що розташовувався у провулку за Катедральним собором.
А що по цінах?
На скільки впали ціни на житло від довоєнних?
А на комерційну?
Є якісь реальні приклади/об'єкти?
А то я по ріелсіті - зовсім падіння цін НЕ бачу?🤔
Не стільки цікавий рівень цін, а скільки реальних угод купівлі продажу.
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Bolt
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:49
До речі - з елементами зеленого кольору - це мій!👍
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:43
Bolt написав:
Пи. Си. Може дійсно на бундес чухати, спочатку на матрасику в спортзалі, а потім куда німецька мрія виведе?!
То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?
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roberto dark
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Додано: Суб 16 лип, 2022 14:32
roberto dark написав: Bolt написав:
Пи. Си. Може дійсно на бундес чухати, спочатку на матрасику в спортзалі, а потім куда німецька мрія виведе?!
То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?
Поки можна шаройопитись в Україні до жодного Бундес я не поїду. І так мушу на наступному тижні бути у Львові, ОСББ вже почало термовентилі та лічильники тепла на батареї ставити. Тре бути присутньому.
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