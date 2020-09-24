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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:01
Успіх написав: jump написав: Успіх написав:
Що там - по всьому місту крани крутяться - ЖК будуються?
все стоїть від 24.02, крім кількох новобудів
більшість понаєхів здриснула назад у свої міста або далі за бугоркупа квартир/будинків на ринку оренди та продажу/купівлі, лиш нема кому то все купувати.
приїдете з купою заробленого бабла-скупите пів-Львова
а комерційки скільки порожньої
ресторани у самому центрі закриваються
У Львові закривають ресторан «Шампанерія Х&Х»
Ресторан повністю припинить свою роботу 13 липня.
У Львові закрили Cafe1 із локацією для поцілунків
«Cafe1» – ресторан з вінтажним інтер'єром у центрі Львова, що розташовувався у провулку за Катедральним собором.
А що по цінах?
На скільки впали ціни на житло від довоєнних?
А на комерційну?
Є якісь реальні приклади/об'єкти?
А то я по ріелсіті - зовсім падіння цін НЕ бачу?🤔
Не стільки цікавий рівень цін, а скільки реальних угод купівлі продажу.
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Bolt
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:49
До речі - з елементами зеленого кольору - це мій!👍
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:43
Bolt написав:
Пи. Си. Може дійсно на бундес чухати, спочатку на матрасику в спортзалі, а потім куда німецька мрія виведе?!
То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?
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roberto dark
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Додано: Суб 16 лип, 2022 14:32
roberto dark написав: Bolt написав:
Пи. Си. Може дійсно на бундес чухати, спочатку на матрасику в спортзалі, а потім куда німецька мрія виведе?!
То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?
Поки можна шаройопитись в Україні до жодного Бундес я не поїду. І так мушу на наступному тижні бути у Львові, ОСББ вже почало термовентилі та лічильники тепла на батареї ставити. Тре бути присутньому.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:18
Bolt написав: roberto dark написав: Bolt написав:
Пи. Си. Може дійсно на бундес чухати, спочатку на матрасику в спортзалі, а потім куда німецька мрія виведе?!
То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?
Поки можна шаройопитись в Україні до жодного Бундес я не поїду. І так мушу на наступному тижні бути у Львові, ОСББ вже почало термовентилі та лічильники тепла на батареї ставити. Тре бути присутньому.
За майже 2 тижні перебування в Україні, сьогодні перший раз прогулявся біля Оперного. Чисто, гарно, фонтан сучасний збудували та зробили реконструкцію площі безпосередньо перед театром. Також замінили тротуарну плитку по проспекту Свободи. Отже зробив висновок, що ВКРАЛИ НЕ УСЕ.
Шаройобитись у Львові досить комфортно, та й набагато безпечніше, порівняно із тим, що робиться на Сході. Погода, як на мене чудова( дощі обожнюю після "засухи" на узбережжі Середземного моря. Зранку на пробіжці до Стрийского парку із рідної Кастелівки, разів п'ять про себе сказав - який же це кайф (думаючи як зараз страждають від адської жари наші співвітчизники десь в Ізраїлі, а ще гірше в Анталії)).
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roberto dark
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:33
roberto dark написав: Bolt написав: roberto dark написав:
То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?
Поки можна шаройопитись в Україні до жодного Бундес я не поїду. І так мушу на наступному тижні бути у Львові, ОСББ вже почало термовентилі та лічильники тепла на батареї ставити. Тре бути присутньому.
За майже 2 тижні перебування в Україні, сьогодні перший раз прогулявся біля Оперного. Чисто, гарно, фонтан сучасний збудували та зробили реконструкцію площі безпосередньо перед театром. Також замінили тротуарну плитку по проспекту Свободи. Отже зробив висновок, що ВКРАЛИ НЕ УСЕ.
Шаройобитись у Львові досить комфортно, та й набагато безпечніше, порівняно із тим, що робиться на Сході. Погода, як на мене чудова( дощі обожнюю після "засухи" на узбережжі Середземного моря. Зранку на пробіжці до Стрийского парку із рідної Кастелівки, разів п'ять про себе сказав - який же це кайф (думаючи як зараз страждають від адської жари наші співвітчизники десь в Ізраїлі, а ще гірше в Анталії)).
Особисто я думаю, що фонтан для того і переробляли, щоб гроші запиляти. Старому від сили років 15 було.
Пи. Си. Маю надію пробіжка до Стрийського парку не завершилась врученням повістки, в телезі пишуть, що пани з військомату полюбляють там повістки роздавати. 😎
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Bolt
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:56
Bolt написав:
Особисто я думаю, що фонтан для того і переробляли, щоб гроші запиляти. Старому від сили років 15 було.
Пи. Си. Маю надію пробіжка до Стрийського парку не завершилась врученням повістки, в телезі пишуть, що пани з військомату полюбляють там повістки роздавати. 😎
З естетичної точки зору попередній фонтан був жахливий, а головне занадто громіздкий і тому не вписувався в простір перед Оперним.
Відносно повістки - то це не по мою душу, бо перетнув кордон по ізраїльскому "аусвайсу". 😉
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roberto dark
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