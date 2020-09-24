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Bolt написав:Пи. Си. Може дійсно на бундес чухати, спочатку на матрасику в спортзалі, а потім куда німецька мрія виведе?!
То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?
Поки можна шаройопитись в Україні до жодного Бундес я не поїду. І так мушу на наступному тижні бути у Львові, ОСББ вже почало термовентилі та лічильники тепла на батареї ставити. Тре бути присутньому.
За майже 2 тижні перебування в Україні, сьогодні перший раз прогулявся біля Оперного. Чисто, гарно, фонтан сучасний збудували та зробили реконструкцію площі безпосередньо перед театром. Також замінили тротуарну плитку по проспекту Свободи. Отже зробив висновок, що ВКРАЛИ НЕ УСЕ.
Шаройобитись у Львові досить комфортно, та й набагато безпечніше, порівняно із тим, що робиться на Сході. Погода, як на мене чудова( дощі обожнюю після "засухи" на узбережжі Середземного моря. Зранку на пробіжці до Стрийского парку із рідної Кастелівки, разів п'ять про себе сказав - який же це кайф (думаючи як зараз страждають від адської жари наші співвітчизники десь в Ізраїлі, а ще гірше в Анталії)).
roberto dark написав: То ви вже на "матрасику" у бундесі чи ще ні? Може хто в курсі яка ситуація із нерухомістю у Польщі. Де вартує вкладатися і які податки з оренди?
Поки можна шаройопитись в Україні до жодного Бундес я не поїду. І так мушу на наступному тижні бути у Львові, ОСББ вже почало термовентилі та лічильники тепла на батареї ставити. Тре бути присутньому.
За майже 2 тижні перебування в Україні, сьогодні перший раз прогулявся біля Оперного. Чисто, гарно, фонтан сучасний збудували та зробили реконструкцію площі безпосередньо перед театром. Також замінили тротуарну плитку по проспекту Свободи. Отже зробив висновок, що ВКРАЛИ НЕ УСЕ.
Шаройобитись у Львові досить комфортно, та й набагато безпечніше, порівняно із тим, що робиться на Сході. Погода, як на мене чудова( дощі обожнюю після "засухи" на узбережжі Середземного моря. Зранку на пробіжці до Стрийского парку із рідної Кастелівки, разів п'ять про себе сказав - який же це кайф (думаючи як зараз страждають від адської жари наші співвітчизники десь в Ізраїлі, а ще гірше в Анталії)).
Особисто я думаю, що фонтан для того і переробляли, щоб гроші запиляти. Старому від сили років 15 було. Пи. Си. Маю надію пробіжка до Стрийського парку не завершилась врученням повістки, в телезі пишуть, що пани з військомату полюбляють там повістки роздавати. 😎
Bolt написав:Особисто я думаю, що фонтан для того і переробляли, щоб гроші запиляти. Старому від сили років 15 було. Пи. Си. Маю надію пробіжка до Стрийського парку не завершилась врученням повістки, в телезі пишуть, що пани з військомату полюбляють там повістки роздавати. 😎
З естетичної точки зору попередній фонтан був жахливий, а головне занадто громіздкий і тому не вписувався в простір перед Оперним. Відносно повістки - то це не по мою душу, бо перетнув кордон по ізраїльскому "аусвайсу". 😉
У Львові продажі житла впали у 8−10 разів порівняно з довоєнним періодом
Після вторгнення Росії продаж квартир звалився по всій країні. Продавці готові знижувати ціни від 5 до 30% залежно від регіону. Але угод все одно замало.
Ціни на квартири на вторинному ринку у всіх регіонах країни пішли вниз. В Ужгороді потенційні покупці можуть розраховувати на знижки від довоєнної вартості на 5%, у Дніпрі — на 20%, у Києві — на 10−15%. Переважна більшість потенційних покупців не поспішають укладати угоди і чекають подальшого падіння цін. Їхні очікування можуть виправдатися за умови, що воєнні дії затягнуться.