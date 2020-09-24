Отакої. То виходить знайомий рієлтор мені заливав про не такі вже й погані справи на ЛРЖН?
Що особливо вразило то скільки закрилось різного роду комерцій по місту. Автомобілів ніби меньше стало і туристів також. Сьогодні неділя, погода супер і в районі пл.Ринок, Вірменська та інших туристичних стежках, аншлагу як минулі роки до ковіду не побачив. Звичайно, що далі буде...Тут без сумніву...
В Стрийському парку в субботу навіть в деяких місцях не бачив жодної душі. Містечко для біженців там не велике та досить охайне.
На Кастелівці в родинній хаті через будівництво масштабного спортивного комплексу з басейнами на Мельника, впав тиск води. 🤐 Може виправлять але душ приймати не по кайфу.