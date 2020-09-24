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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 934935936937
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:57

Отакої. То виходить знайомий рієлтор мені заливав про не такі вже й погані справи на ЛРЖН?
Що особливо вразило то скільки закрилось різного роду комерцій по місту. Автомобілів ніби меньше стало і туристів також. Сьогодні неділя, погода супер і в районі пл.Ринок, Вірменська та інших туристичних стежках, аншлагу як минулі роки до ковіду не побачив. Звичайно, що далі буде...Тут без сумніву...
В Стрийському парку в субботу навіть в деяких місцях не бачив жодної душі. Містечко для біженців там не велике та досить охайне.
На Кастелівці в родинній хаті через будівництво масштабного спортивного комплексу з басейнами на Мельника, впав тиск води. 🤐 Може виправлять але душ приймати не по кайфу.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:40

  roberto dark написав:Що особливо вразило то скільки закрилось різного роду комерцій по місту
в Ирпене вчера Ашан открылся. К слову о коммерции.
https://delo.ua/ru/retail/asan-otkryl-p ... ne-401415/
на моем районе каждый день какая то новая коммерция открывается. Правда до этого не работало ничего. А сейчас все хотят открыться первыми, занять лучшие места.
vitaliian
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  #<1 ... 934935936937
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