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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 934935936937
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:41

roberto dark

ринок мертвий як у плані оренди так і продажу/купівлі. він уже вмирав до війни-рідкісні продажі/купівлі. деякий сплеск на оренду був на початку війни, коли народ сюди попер зі сходу/центру-на них добряче підняли. тепер вони повернулись домів (у Києві дешевше зняти :lol: ) або чкурнули далі-за кордон...тут болото. залишилась біднота у спортзалах/школах.

місцевих до біса виїхало за бугор. і вже навряд чи вернуть до Лємберга. Дітей влаштовують у садки/школи. Роботу підшукали. Потихенько закріплюються у гейропах. І там їх цінують, оскільки уже помітили різницю із неробами-східняками, які лише б на халяву жили і жерли, "патамуша бєженци" і "ім всє далжни". А у порівнянні із чурбанотою/нігрою та циганами-наші на вагу золота-дітородні, вища освіта, працьовитість, відповідальність. А скільки молоді до 30р виїхало :shock:

таунхаусів/котеджів/квартир/будинків/ділянок під забудову/незавершеного будівництва/оренди-продажу комерційки у місті та області вивалено на продаж до куя і ще трішки більше
завозьте інвесторів з ізраїлю :lol:

а хрунь з чинушами уже думає як підняти грошенят під час війни 8)

Вартість будівництва сміттєсортувального заводу на Пластовій виросла на понад 13 мільйонів євро
https://varianty.lviv.ua/89304-vartist- ... oniv-yevro

Новий колектор на вулиці Торф'яній у Львові збудують наступного року
Орієнтовна вартість його будівництва становить 250 мільйонів гривень. Про це у стрімі Tvoemisto.tv під час брифінгу повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
https://tvoemisto.tv/news/na_vulytsi_to ... 34486.html
у 2020 р - хрунь будував за 50 лямів, зараз хоче розмити 250 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:57

Отакої. То виходить знайомий рієлтор мені заливав про не такі вже й погані справи на ЛРЖН?
Що особливо вразило то скільки закрилось різного роду комерцій по місту. Автомобілів ніби меньше стало і туристів також. Сьогодні неділя, погода супер і в районі пл.Ринок, Вірменська та інших туристичних стежках, аншлагу як минулі роки до ковіду не побачив. Звичайно, що далі буде...Тут без сумніву...
В Стрийському парку в субботу навіть в деяких місцях не бачив жодної душі. Містечко для біженців там не велике та досить охайне.
На Кастелівці в родинній хаті через будівництво масштабного спортивного комплексу з басейнами на Мельника, впав тиск води. 🤐 Може виправлять але душ приймати не по кайфу.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:40

  roberto dark написав:Що особливо вразило то скільки закрилось різного роду комерцій по місту
в Ирпене вчера Ашан открылся. К слову о коммерции.
https://delo.ua/ru/retail/asan-otkryl-p ... ne-401415/
на моем районе каждый день какая то новая коммерция открывается. Правда до этого не работало ничего. А сейчас все хотят открыться первыми, занять лучшие места.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 21:06

  jump написав:roberto dark

ринок мертвий як у плані оренди так і продажу/купівлі. він уже вмирав до війни-рідкісні продажі/купівлі. деякий сплеск на оренду був на початку війни, коли народ сюди попер зі сходу/центру-на них добряче підняли. тепер вони повернулись домів (у Києві дешевше зняти :lol: ) або чкурнули далі-за кордон...тут болото. залишилась біднота у спортзалах/школах.

місцевих до біса виїхало за бугор. і вже навряд чи вернуть до Лємберга. Дітей влаштовують у садки/школи. Роботу підшукали. Потихенько закріплюються у гейропах. І там їх цінують, оскільки уже помітили різницю із неробами-східняками, які лише б на халяву жили і жерли, "патамуша бєженци" і "ім всє далжни". А у порівнянні із чурбанотою/нігрою та циганами-наші на вагу золота-дітородні, вища освіта, працьовитість, відповідальність. А скільки молоді до 30р виїхало :shock:

таунхаусів/котеджів/квартир/будинків/ділянок під забудову/незавершеного будівництва/оренди-продажу комерційки у місті та області вивалено на продаж до куя і ще трішки більше
завозьте інвесторів з ізраїлю :lol:

а хрунь з чинушами уже думає як підняти грошенят під час війни 8)

Вартість будівництва сміттєсортувального заводу на Пластовій виросла на понад 13 мільйонів євро
https://varianty.lviv.ua/89304-vartist- ... oniv-yevro

Новий колектор на вулиці Торф'яній у Львові збудують наступного року
Орієнтовна вартість його будівництва становить 250 мільйонів гривень. Про це у стрімі Tvoemisto.tv під час брифінгу повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
https://tvoemisto.tv/news/na_vulytsi_to ... 34486.html
у 2020 р - хрунь будував за 50 лямів, зараз хоче розмити 250 8)

Нафіг той завод буде потрібен, якщо не буде сміття?! З природніх причин. В мене з однієї квартири орендарі до польші чкурнули, але наразі вдасться, якось брати оренду поки не звільнять квартиру. І з двушки навіть жалюгідних 200$ немає. Так, що про які 500 баксів за однушку тут говорить наш ізраільскій колега, я не знаю.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 21:13

  roberto dark написав:Отакої. То виходить знайомий рієлтор мені заливав про не такі вже й погані справи на ЛРЖН?
Що особливо вразило то скільки закрилось різного роду комерцій по місту. Автомобілів ніби меньше стало і туристів також. Сьогодні неділя, погода супер і в районі пл.Ринок, Вірменська та інших туристичних стежках, аншлагу як минулі роки до ковіду не побачив. Звичайно, що далі буде...Тут без сумніву...
В Стрийському парку в субботу навіть в деяких місцях не бачив жодної душі. Містечко для біженців там не велике та досить охайне.
На Кастелівці в родинній хаті через будівництво масштабного спортивного комплексу з басейнами на Мельника, впав тиск води. 🤐 Може виправлять але душ приймати не по кайфу.

Думаю малолюдно, тому, що жінки з дітьми повиїжджали до Європи, а чоловіки ховаються від призову, бо останнім часом почалися масові облави, тобто приїжджає бус з нього виходить з 12 військових, і на своєму шляху тулять всім повістки. Знайомий з фірми, що виготовляє для Львова трамваї та тролейбуси вже зо два тижня не ходить на роботу бо під похідною повістки роздають, і таких в них багато.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 21:36

  Bolt написав: І з двушки навіть жалюгідних 200$ немає. Так, що про які 500 баксів за однушку тут говорить наш ізраільскій колега, я не знаю.

Та це мені співав рієлтор з яким зустрічався. Але в мене особисто знайомий так однуху і здає в центрі Львова, айтішниці із Харькова. Причому із старим євроремонтом і навіть без кондиціонера.

P.S. В країну, де елементарно душ - це вже розкіш, а держава не може захистити своїх громадян від падаючих на голову ракет, ніякі ізраїльтяни не вкладуть ні копійки. Один мій знайомий ізраїльтянин купив 2 квартири на 70 к $ на околицях Києва, в котловані рік тому. Каже сьогодні морально з грошми вже попрощався.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 08:52

  roberto dark написав:
  Bolt написав: І з двушки навіть жалюгідних 200$ немає. Так, що про які 500 баксів за однушку тут говорить наш ізраільскій колега, я не знаю.

Та це мені співав рієлтор з яким зустрічався. Але в мене особисто знайомий так однуху і здає в центрі Львова, айтішниці із Харькова. Причому із старим євроремонтом і навіть без кондиціонера.

P.S. В країну, де елементарно душ - це вже розкіш, а держава не може захистити своїх громадян від падаючих на голову ракет, ніякі ізраїльтяни не вкладуть ні копійки. Один мій знайомий ізраїльтянин купив 2 квартири на 70 к $ на околицях Києва, в котловані рік тому. Каже сьогодні морально з грошми вже попрощався.

Я думаю він попрощався з грошима вже коли передавав їх менеджеру з ОП. Вкладати на максимумі цін та ще й в котлован. Він явно не читав тему про КРЖН.
BIGor
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