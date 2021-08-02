Додано: Нед 17 лип, 2022 19:41

ринок мертвий як у плані оренди так і продажу/купівлі. він уже вмирав до війни-рідкісні продажі/купівлі. деякий сплеск на оренду був на початку війни, коли народ сюди попер зі сходу/центру-на них добряче підняли. тепер вони повернулись домів (у Києві дешевше зняти) або чкурнули далі-за кордон...тут болото. залишилась біднота у спортзалах/школах.місцевих до біса виїхало за бугор. і вже навряд чи вернуть до Лємберга. Дітей влаштовують у садки/школи. Роботу підшукали. Потихенько закріплюються у гейропах. І там їх цінують, оскільки уже помітили різницю із неробами-східняками, які лише б на халяву жили і жерли, "патамуша бєженци" і "ім всє далжни". А у порівнянні із чурбанотою/нігрою та циганами-наші на вагу золота-дітородні, вища освіта, працьовитість, відповідальність. А скільки молоді до 30р виїхалотаунхаусів/котеджів/квартир/будинків/ділянок під забудову/незавершеного будівництва/оренди-продажу комерційки у місті та області вивалено на продаж до куя і ще трішки більшезавозьте інвесторів з ізраїлюа хрунь з чинушами уже думає як підняти грошенят під час війниВартість будівництва сміттєсортувального заводу на Пластовій виросла на понад 13 мільйонів євроНовий колектор на вулиці Торф'яній у Львові збудують наступного рокуОрієнтовна вартість його будівництва становить 250 мільйонів гривень. Про це у стрімі Tvoemisto.tv під час брифінгу повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.у 2020 р - хрунь будував за 50 лямів, зараз хоче розмити 250